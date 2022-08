A Hajdúdorogi Főegyházmegye óvoda- és iskolaigazgatóinak tanévnyitó lelkinapja Debrecenben

Imaórával kezdődött a tanévnyitó lelkinap, amely után Bánk Tibor, a Szent László Gimnázium igazgatója mint házigazda köszöntötte a jelen lévő pedagógusokat és lelkivezetőket.

A debreceni intézmény hetedik tanévét kezdi meg a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában – mondta az intézményvezető. Kiemelte, hogy minden tekintetben előrébb léptek: van hitéleti igazgatójuk, hittanórájuk, lelkigyakorlataik, az előző tanév végén már hittanból is lehetett érettségizni intézményükben. „Jó helyen vagyunk, és bízom benne, hogy ez így is marad” – zárta köszöntőjét Bánk Tibor igazgató.

Ezt követően Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondott tanítást, amelynek alapját Szent Pál apostol Filippieknek írt levelének egy szakasza (2,12–15) adta.

Talán meglepően fogalmaz Szent Pál, amikor azt írja, „Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően”. Amikor az ember valami jót akar tenni, kevésbé gondol arra, honnan származik ez a jó gondolat; természetesnek tartja, hogy jót akar tenni, például amikor egy tanár tudása legjavát adva szeretne megtartani egy tanórát. Ezt mégis az Isten indítja el bennünk – hangsúlyozta a főpásztor. – Ha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor az, amit tenni tudunk, hozzákapcsolódik ahhoz a tapasztalathoz, hogy az Isten velünk van; sőt bennünk van, belülről késztet valami jóra minket.

Amikor kereszténnyé, görögkatolikussá válik egy iskola, nagy dolgot nem kell várni, hiszen a pedagógusok addig is a legjobbat adták magukból. Aki ezt a pályát választja elkötelezettségből, hivatástudatból teszi. Tehát amikor kereszténnyé válik egy iskola, annyi történik, hogy tudatosabbá válik az Isten munkája. Az az igazi motiváció, ha azzal indítjuk a napot, hogy megvizsgáljuk a lelkünket, átgondoljuk, mire kér minket Isten, mit fog rajtunk keresztül megvalósítani – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

Majd a szentírási szakasz egy másik fontos gondolatáról, az engedelmességről elmélkedett tovább. Enélkül nem lehet együttműködni az Istennel. Nagyon fontos, hogy ennek értékét visszahozzuk a kultúránkba, ne féljünk tőle. Noha manapság a világ nem ezt várja el, meg kell tanítani erre a gyermekeket. Ha tudnak engedelmesek lenni, akkor nem okoz majd gondot felfedezni magukban azt a belső indíttatást, amire Isten készteti őket – mutatott rá a metropolita. Hozzátette: Szent Pál arra is kitér, hogy cselekedeteinket zúgolódás nélkül kell elvégeznünk, ellenkező esetben bénítólag hat az isteni szándékra, amit el akar bennünk indítani.

Persze nem egyszerű pálya a pedagógusi, de ha a nevelők, tanárok azt veszik munkájuk alapjául, hogy a rájuk bízottak Isten ártatlan gyermekei egy „gonosz és romlott nemzedékben”, akkor megmarad a remény arra, hogy ragyogni fognak, mint a csillagok. Böjte Csaba testvér szavaival élve: ki kell szeretni valakiből a jót. Ezt pedig csak az Istennel együttműködve lehet végbe vinni.

„Sötét fellegek tornyosulnak előttünk, nem tudhatjuk, mi vár ránk”, noha az elmúlt időszak sem volt könnyebb. A tanároknak a nehézségekkel sújtott helyzetekben is nagy a felelősségük, hiszen nekik kell akkor is megtenni mindent azért, hogy ragyogjanak, tündököljenek a gyermekeink – fogalmazott Kocsis Fülöp. „Hiszek abban, hogy gyermekeink Önökön keresztül megtalálják a belső fényt, de ez csak akkor sikerülhet, ha egyénenként is megtalálják azt.”

Végül az őszi népszámlálás jelentőségére is felhívta a figyelmet a főpásztor. Mint mondta, október 1. és 17. között minden parókián felállítanak népszámlálási pontokat, ahol a kérdőívek kitöltését segítik az önkéntesek. Ezt ugyanis csak online lehet megtenni, ami az idősebb korosztálynak nehézséget okozhat.

A köszöntők sorát Seszták István főhelynök zárta, aki többek között arról szólt, hogy egy ilyen tanévnyitó lelkinapnak az egyik fontos szempontja a közösen eltöltött idő. Majd a fejlesztésekre is kitérve elmondta: az elmúlt tíz évben görögkatolikus intézmények sokasága született újjá, aminek köszönhetőn „mennyiségi tényezővé is váltunk a magyar köznevelésben”.

Ma már több mint 12 ezer diák tanul görögkatolikus óvodában, iskolában. A Hajdúdorogi Főegyházmegyében az óvodafejlesztési program keretében nyolc intézmény felújítására kaptak támogatást a magyar kormánytól: Budapesten, Szolnokon, Dunakeszin, Szigetszentmiklóson, Makón, Debrecenben, Dunaújvárosban és Nyíradonyban szépültek meg görögkatolikus óvodák.

A nap a lelkivezetők elvonulásával folytatódott, akik Kocsis Fülöp érsek-metropolitától kaptak részletesebb útravalót az új tanévre, és az intézményvezetőket is hasznos tudnivalókról tájékoztatták az oktatási hivatal munkatársai.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye tíz oktatási intézményében csaknem ötezer diák kezdi meg szeptember 1-jén a 2022/23-as tanévet. Az ünnepélyes tanévnyitó Nyíradonyban lesz augusztus 31-én.

Szöveg: H. Varga Eszter/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír