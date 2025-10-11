A hang átüti a vakságot – Visky András író volt a pécsi egyházmegyei szabadegyetem vendége

Visky András író, drámaíró, dramaturg, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a kortárs magyar színház egyik meghatározó alakja. Gyermekéveit a román kommunista rezsim idején hat testvérével, édesanyjával és református lelkész édesapjával együtt kitelepítésben töltötte. Műveiben gyakran foglalkozik az elnyomás, az identitás és a hit kérdésével. Drámáit magyar, román és amerikai színpadokon is bemutatták.

Legismertebb prózai műve a Kitelepítés című regénye, melyben személyes sorsát és élettörténetét dolgozza fel a Biblia formavilágát követő módon. A kötetet a szakemberek és az olvasók is a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásának tartják.

Gyermekkorára visszatekintve kiemelte, hogy a Biblia jelenléte meghatározó volt számára. Ezért a bibliaolvasás nem olvasási gyakorlatot, hanem a jelenlét gyakorlatát jelenti számára.

Miközben olvassa a Szentírást, nagyon tágassá válik az idő, másképpen érzékeli a teret a környezetében, és ez a helyzet kiemeli a konkrét szituációból, amiben éppen benne van.

Úgy fogalmazott, hogy egyszerre élesíti a látását és legfőképpen a hallását, mert számára a Szentírás olvasása elsősorban hallás és a tér visszhangjainak kérdése.

Kiemelte, hogy napjainkban, amikor a mozgóképek korszakát éljük, a képek kioltják a látásunkat, és

a hang az, ami átüti ezt a fajta vakságot.

Ezért számára a hangélmény meghatározó. Amikor a Bibliát olvassa, mindig az édesanyja hangját hallja, aki sajátos szertartás szerint olvasta fel a Szentírást napi három alkalommal.

Velem van az édesanyám hangja, ami így nekem a Biblia hangja is.

Az édesanyám hangján hallom a Szentírást, és az édesapám magyarázatai visszhangoznak bennem

– magyarázta az író.

Azt a nyelvet, amin gondolkodik, áthatja a Biblia, ami a történetei formaiságára is hatással van: minden kis történet egy nagy történetbe ágyazódik. A nagy történetek pedig a megváltás nagy összefüggésében jelennek meg – fogalmazott személyes tanúságtételében a Biblia jelenlétéről és életében betöltött szerepéről Visky András író.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

