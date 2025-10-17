A hárskúti Magyarok Nagyasszonya-templom felszentelésének 75. évfordulóját ünnepelték

„Mindig megrendítő belegondolni, kinek a szívében fogalmazódik meg a gondolat, hogy templomot építsen; honnan veszi a bátorságot, az erőt. Egy templom Isten lakása lesz, amely hirdeti az ő dicsőségét és jóságát” – mondta Udvardy György érsek.

Prédikációjában a főpásztor a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya felé fordította a hívek tekintetét, aki Szent István király felajánlása nyomán a magyar nép égi édesanyja és pártfogója lett. „Kevés népnek adatott meg, hogy ilyen bensőséges kapcsolatban tisztelje Szűz Máriát, mint a magyarok. Ő a mi Nagyasszonyunk, aki anyai szeretetével oltalmaz, védelmez, és a hitben, a reményben erősít bennünket.”

Udvardy György hangsúlyozta:

a templom nem csupán épület, hanem a közösség szíve, ahol a hívek életüket Istenre bízzák, imádságban és szeretetben egymásért is felelősséget hordozva.

A veszprémi érsek arra biztatott, hogy a hárskúti templom továbbra is legyen a hit, az egység és az isteni Gondviselés jele a falu életében.

Az ünnepi alkalmon a hívek együtt adtak hálát mindazokért, akik a templomot építették, fenntartották és az elmúlt évtizedekben szolgálatukkal megszentelték.

Az ünnep tiszteletére megnyílt fotókiállítás a templom falai között idézi fel a hárskúti közösség múltját: az építkezés pillanatait, a felszentelés örömét és a hetvenöt év eseményeit, melyek során annyi imádság és hála szállt Isten felé.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

