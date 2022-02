A házasság hete megnyitása egyházmegyéinkben

Kaposvári Egyházmegye

Az egy héten át tartó eseménysorozat Kaposváron egy koncerttel vette kezdetét, melynek a Kaposvári Püspökség adott otthont.

Rozina-Góbor Brigitta zongorán kísérte férjét, Rozina Gábort, aki harsonán játszott. A házaspár romantikus zeneszerzők műveiből állított össze válogatást, a zeneművek között pedig a szerzőkhöz kapcsolódó anekdotákat is megosztottak a hallgatósággal. A zenészházaspár többek között Launy Grøndahl, illetve Carl Maria von Weber műveiből válogatott, de Máté Péter dallamai is felcsendültek az eseményen.

A hét további részében különböző programokkal várják a házaspárokat a szervezők. A kaposvári egyházmegyei programokról bővebben a Csakazértis a családokért honlapon olvashatnak.

Fotó: Kling Márk

*

Pécsi Egyházmegye

A székesegyház nagycsaládos egyesülete február 12-én tartotta hagyományos házasság világnapi programjait, melyet immár 19. alkalommal rendeztek meg Pécsen. A program szentmisével kezdődött, melyet Felföldi László megyéspüspök mutatott be a székesegyházban, koncelebrált Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, plébános.

Szentbeszédében a főpásztor a családról mint az emberi élet csodálatosan szép, pótolhatatlan titkáról, öröméről, erejéről elmélkedett, mely az Egyház életének a lényege. Isten a teremtés művében a házaspárok mellé áll, egy induló család mellé, gondjaik és problémáik mellé. Napjaink zavarodott világában senki sem tud világosabb, tisztább, éltetőbb üzenetet mondani, mint a család. Meg kell mutatni, hogy minden csillogó birtoklásnál fontosabb, hogy mik és kik vagyunk, mert ebben van a felszabadító erő – hangzott el a prédikációban. – Menni kell az úton, és tanúságot kell tenni róla, a fiataloknak ugyanis szükségük van arra, hogy lássák ezt az életet, mert sokan vannak köztük, akik mindezt nem tapasztalták meg, nem élték meg, de a szívük mélyén ott van a vágy, világosan és tisztán.

Ahogyan a család küldetése gyengül, úgy gyengül az Egyház közössége; és ahogy erősödik az egyik, úgy erősödik a másik – fogalmazott Felföldi László püspök. – A lélek, a hit, az istenszeretet nem hagyható ki ebből, és nem pótolható. Azt kérem a családoktól, hogy ahol élnek, álljanak az egyházközség mellé, alkossanak csoportokat, közösségeket, mert család és Egyház elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. Az Egyház dolga, hogy erősítse a családot, a család pedig merjen jelen lenni.

Ha ezen az úton egymással karöltve tudunk haladni, akkor Isten akarata megvalósul, a család szentté lesz, a családi asztal oltárrá változik, ahol Isten jelenlétében és szeretetében találkozunk és vagyunk jelen

– hangsúlyozta a megyéspüspök.

A szentmise után a pécsi Magtár Látogatóközpontban Életünk kalandja címmel Dabóczi Kálmán és Veronika előadását hallgathatták meg a résztvevők; az előadást csoportos beszélgetés követte. Miután átadták az Együtt Másokért emlékérmeket és köszöntötték a jubiláló házaspárokat, kvízjátékkal és „Szólj be a papnak” rendezvénnyel folytatódott az eseménysor. A gyermekeket táncház és különböző foglalkozások várták.

Az összefoglaló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Pécsi Egyházmegye

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

A házasság hete alkalmából idén is a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja vállalta fel a szegedi programok szervezését. A programsorozat Szegeden is szentmisével kezdődött február 13-án, vasárnap, amelyet Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatott be a Fogadalmi templomban.

A főpásztor prédikációjában egy gombot, egy cserepes növényt és egy nyakláncot mutatott fel, amelyekkel a házasság alappilléreit szimbolizálta. „Az Úrban való bízás olyan, mint amikor az ingen az első gombot jól gomboljuk be, és nem félre. Utána a többi is valószínűleg jól gombolódik be. Tehát ez az első az életünkben, hogy Istenben bízunk, vagyis befogadjuk, hogy Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk.”

A cserepes virággal a házasságban nélkülözhetetlen törődést hangsúlyozta a temesvári megyéspüspök.

A családi közösséget ápolni kell. Minőségi időt kell fordítani egymásra. Mikor jegyesek jönnek hozzám, általában azt mondom, hogy az első gyerekük a kapcsolatuk, és ezt a kapcsolatot ápolni kell.

Ezért hoztam ide ezt a növényt, amelyet időközönként meg kell öntözni, vigyázni kell rá. Ilyen a házastársi kapcsolat is. Másként elfonnyad, elhervad, esetleg el is pusztul.”

A nyakláncot alkotó szemek szimbolikájával Pál József Csaba a családi közösségek összetartására hívta fel a figyelmet, melyek támaszai lehetnek egymásnak a nehéz időkben. „Azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és egészen biztos, hogy azt is érthetjük ezalatt, hogy nem jó a családnak egyedül lenni. Keresztény közösséghez szükséges tartoznia, így tudják egymást segíteni. Én Csíkban születtem, ott sok a fenyő. Azt láttam, hogy

ha kidőlnek a fák, nem esnek a földre, hanem a többi fenyő megtartja azokat. Ez a családközösség, amikor egymást fenntartjuk, segítjük, bátorítjuk”

– fogalmazott szentbeszédében a temesvári főpásztor.

A szegedi programsorozat további részét képezi a rapid randi és fiataloknak szervezett társasjáték est a Tanulmányi és Információs Központban, valamint Mihalec Gábor családterapeuta Megalapozott párkapcsolat című előadása a Honvéd téri református templom nagytermében.

A teljes szöveg ITT olvasható.

Fotó: Karnok Csaba

*

Székesfehérvári Egyházmegye

A házasság hete alkalmából a Székesfehérvári Egyházmegyében rendezett programsorozat nyitó alkalmán, február 13-án Spányi Antal megyéspüspök Ercsiben, a jegyben járók zarándokhelyén mutatott be szentmisét a Nagyboldogasszony-kegytemplomban.

„Isten szereti az embert. Végtelen szeretetéből teremtette a világot. Ez a szeretet, amely Istentől jön, ott van minden ember szívében. Az embernek ezt a szeretet kell megélni, megőrizni, ápolni, növelni és másokat gazdagítani vele – emelte ki szentbeszédében Spányi Antal. – A szeretetnek különleges formája, amelyet szerelemnek hívunk, ajándék.” A megyéspüspök drága kincsnek nevezte a szerelmet, amelyet nem adhatunk oda semmi másért, amivel naponta törődni kell.

Naponta hálát is kell adni a másikért, és megkérdezni magunktól, vajon ma jobban szerettem-e; építettem-e, erősítettem-e szeretetben a kapcsolatunkat. „Teljes hűségben kell szeretni, odaadottsággal. A naponta újra induláshoz azonban Isten kegyelmére van szükségünk. Szent kegyelem a házasság szentsége, hogy vissza tudjunk térni a forráshoz, amelyből erőt meríthetünk” – hangzott el a püspöki szentbeszédben.

A prédikációt követően a jelen levő házasságpárok megújították házastársi fogadalmukat. A szentmise záróáldása előtt elimádkozták a házasság szentségére készülők imáját, majd a főpásztor külön megáldotta az együtt járókat, a jegyeseket és a házaspárokat.

A szentmisét követő szentségimádási órán a püspök hálát adott a házasság szentségéért, és kérte Isten áldását minden házaspárra.

Berta Kata írása teljes terjedelmében ITT olvasható.

Fotó: Az ercsi plébánia hívei

*

Veszprémi Főegyházmegye

Az Árpád-házi Szent Margit-templomban tartották február 13-án a házasság hetének veszprémi nyitó szentmiséjét. Fodor János egyházmegyei családreferens, balatonfüredi plébános köszöntötte Udvardy György érseket, Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgatót, a templom plébánosát és a híveket. Kérte a főpásztor imáit azért a szándékért, hogy vállalt hivatását mindenki Istennek tetsző módon tudja megélni.

Udvardy György válaszában kiemelte, hogy a feltámadt Krisztus erejével szeretné együtt ünnepelni a szentmisében a házasságot, a házasság szentségét, az Istentől kapott közösséget. Az örök élet is a családban kezdődik – fogalmazott a veszprémi érsek. – Az ünnep a házastársakat, családokat prófétai küldetésükben is erősítse meg, hisz rászorulunk Isten irgalmára, és ő készséggel megbocsát nekünk.

Fodor János szentbeszédét Izsák kútásásról szóló történetével indította, emlékeztetve: az új források kiásása közben találkoznak civakodással, konfliktussal, de ez nem terem életet. Kell a tér is növekedéshez, de el kell jutni a teljességig, az eskütétel kútjáig, ahonnan az áldás, bővelkedés fakad. A házasságban is ez a cél, de ahhoz, hogy eljussunk ide, meg kell állni, elszakadni a hétköznapok szorításától, nevet adni annak, amit megélünk – hangsúlyozta a balatonfürdei plébános.

A házasság hete egy lehetőség arra, hogy a figyelem a belső fény felé irányuljon – mondta prédikációjában Fodor János. Arra buzdította a házastársakat, nézzék meg, mi történik otthon, engedjék, hogy életükben jelen legyen az Isten, aki nem ítél el, hanem támogat; segít abban, hogy rátaláljanak azokra a pillanatokra, amikor megvolt a fény, amikor megszerették egymást, tudtak együtt tervezni, amikor a hétköznapok elvárásai nem voltak fontosabbak a szerelmüknél.

Álljanak meg, nézzék meg, mi tartja együtt életszövetségüket, amit Isten előtt kötöttek. Az értékes szavak, kifejezések meg tudják változtatni az életet, álljunk meg azoknál a szavaknál, mondatoknál, amelyek építik a házasságot, összekötnek, megerősítenek. (...) Krisztus erejével engedjék meg, hogy mindazon, amit nem szeretnének továbbadni, változtatni tudjanak; ami segít, ahol az életet észreveszik, ahol ott van a fény, ami az Istennel való találkozás helye, azt merjék kihangosítani, felerősíteni. Éljék és tapasztalják meg: otthonukban jelen van Isten, aki látja, hogy életük kútjának éppen milyen elnevezése van. Ami nem biztos, hogy tökéletes, de Vele együtt az eskütétel helye lehet – mondta a házaspárokhoz intézett tanításában az egyházmegyei családreferens.

A házasság hetében Veszprémben is gazdag kínálattal várják az érdeklődőket. Az Érsekség Családpasztorációs Irodája estéről estére újabb videoüzeneteket ad közre a házasságról a főegyházmegye YouTube-csatornáján. Február 20-án 16 órától várják az érdeklődőket a Házasság ünnepe című rendezvényre.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye





Forrás: Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szeged-Csanádi Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír