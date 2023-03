A házassági katekumenátus lesz a tavaszi családtalálkozó témája

Szent II. János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítása kijelöli – a keresztségi katekumenátus analógiájából kiindulva – a házasságra való felkészítés folyamatának szakaszait: távoli, közeli, közvetlen felkészítés, valamint a házastársak későbbi kísérése (vö. 66. pont).

Az újfajta szemléletmódot Ferenc pápa is felkarolta: „Szeretném nyomatékosan kérni a házassági katekumenátus melletti elköteleződést. Ennek a fiataloknak és házaspároknak szánt nélkülözhetetlen foglalkozássorozatnak az a célja, hogy a két szentség – a keresztség és a házasság – kegyelme által támogatva újjáélessze keresztény öntudatukat. Amint más alkalmakkor is hangsúlyoztam, a katekumenátus önmagában egyetlen, mivel a keresztségben gyökerezik, ugyanakkor az életben szükség van a folyamatos jellegre, hiszen a házasság szentségének kegyelme is folyamatos.” (Ferenc pápa: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2018. január 29.)

A családpasztorációs papi találkozón Marton Zsolt váci püspök, az MKPK családpasztorációért felelős tagja bevezető gondolatait követően Lendvai Zalán OFM plébános, valamint Szelényi Zsolt és Szelényi Barbara a budapesti Országúti Ferences Plébánia jegyeskurzusát mutatja be. A házassági felkészítés múltjával és jelenével Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes pap ismerteti meg az érdeklődőket.

A rendezvény helyszíne az MKPK Irodaháza (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). Jelentkezési határidő: 2023. április 17.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehet megtenni.

A találkozó plakátja és a részletes program erre a linkre kattintva érhető el.



Forrás és illusztráció: MKPK Családügyi Bizottsága

