A helyi katolikus iskolák diákjai is csatlakoztak a Debreceni Karitatív Testület akciójához

Az adománygyűjtés a Debreceni Karitatív Testület kezdeményezésére történt a rászoruló családok részére, összefogásban az önkormányzattal, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével, a Hajdúdorogi Főegyházmegyével és a Tiszántúli Református Egyházkerülettel.

Palánki Ferenc megyéspüspök elmondta, Debrecenben hagyomány, hogy karácsonyra készülve a város karitatív szervezetei összefognak és közösen gyűjtést szerveznek, hogy a szegény embereknek is szebbé tegyék az ünnepet. Ehhez csatlakoztak a debreceni római katolikus köznevelési intézmények diákjai is.

Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy világra jött az Isten szeretete. Fontos, hogy a diákok is megtanulják, megszokják ezt, eszerint éljenek, megtapasztalva, hogy rajtuk keresztül is megmutatkozik az isteni szeretet. A szeretet, az adakozás, a másokra figyelés boldogságát és örömét élhették át az adományozók, ami egyben tanúságtétel is egy olyan világban, amely azt sugallja, hogy az ember akkor lesz boldog, ha másokkal nem törődve minél több élményt magának szerez meg.

Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke az adományok átvételekor így fogalmazott: Olyan különleges városban élünk, ahol jellemző az összefogás. Az egyházak és a város már második éve közösen próbálnak segíteni a rászorulókon. Nagyon fontos ennek az egységének a hangoztatása, az iskolák csatlakozása ehhez a kezdeményezéshez, hiszen fel kell nevelnünk az utánpótlást. Meg kell tanítani, tapasztaltatni a gyermekekkel, hogy adni jó.

Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztora arról beszélt, a karácsony valódi csodája nem az, hogy az ember közelít Isten felé, hanem hogy Isten jön közel az emberhez, mert Jézus Krisztusban újra felfedezhette azt a kimeríthetetlen szeretetet, amivel az Isten az emberre tekint. Ebben az áldott közelségben a mi emberi kapcsolataink is szorosabbá válhatnak, és olyan lelki látásunk lesz, amelyben észrevesszük a segítségre szoruló embereket, akiknek a szívében reménytelenség, bánat lakozik. Jézus közelében mi, emberek, szervezetek, keresztény felekezetek, adományozók is közel kerülhetünk egymáshoz, hiszen az a kapocs, ami összeköt bennünket, az maga a földre szállt kegyelem.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



