A HÉT VERSE – Assisi Szent Ferenc: A Boldogságos Szűz üdvözlése



A BOLDOGSÁGOS SZŰZ ÜDVÖZLÉSE

Üdvözlégy, Úrnőnk,

szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,

ki szűz lévén templommá lettél,

és választottja a szentséges mennyei Atyának,

ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával

és a Vigasztaló Szentlélekkel.

Minden kegyelem teljessége és minden jóság

lakozott és lakozik tebenned.

Üdvözlégy te, Isten palotája;

Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;

Üdvözlégy te, az ő lakóháza.

Üdvözlégy te, az ő palástja;

Üdvözlégy te, az ő szolgálója;

Üdvözlégy te, az ő anyja,

legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,

kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából

a hívek lelkébe ereszkedtek,

hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké

formáljátok át.



Kép: Borsodi Heni

Magyar Kurír