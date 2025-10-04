A HÉT VERSE – Assisi Szent Ferenc: A Boldogságos Szűz üdvözlése

Kultúra – 2025. október 4., szombat | 20:30
2

A nyolcszáz éves Naphimnuszt olvastuk már „a hét verseként”. Ezúttal, október lévén, Szűz Máriát köszöntő költeményt választottunk Assisi Szent Ferenctől, liturgikus emléknapja estéjén. Fölfigyelhetünk a vers középső részén található litániás gondolatritmus szépségére, ahogy a költő az anya, az Isten anyja fogalom és annak kifejezése felé közelít.


A BOLDOGSÁGOS SZŰZ ÜDVÖZLÉSE

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.


Kép: Borsodi Heni

Magyar Kurír

#A hét verse #évforduló #irodalom #istenkeresés #művészet

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató