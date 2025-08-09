A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Kánikula

Életképek kis gyűjteménye Kányádi Sándor verse, melyben mesteri az ellentét forma és tartalom között. A játékos, jókedvű költői nyelv ugyanis a tikkadt, szomjazó világról mesél.


KÁNIKULA

Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.


Kép: Willem Roelofs: Nyáridő (1862)

