A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Kánikula



KÁNIKULA

Kutyameleg, kánikula,

nyelvét kiveti a kutya,

budákol, a tűző, heves

nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel

s leheverne, költözni kell:

falja az árnyékot a nap,

s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,

nem csinálnak most galibát;

kiapadt a kicsi patak,

mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami

víznek mondható valami,

odamennek a bivalyok,

s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi

hangját lehet csak hallani,

megereszt egy bátor iá-t,

esőért az égre kiált.



Kép: Willem Roelofs: Nyáridő (1862)

Magyar Kurír