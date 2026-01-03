A HÉT VERSE – Nagy Gáspár: Amíg a bölcsek ideérnek



AMÍG A BÖLCSEK IDEÉRNEK

Király se, koldus se,

magam se, más se lehetek!

Csillag áll fölöttem,

féltestem hóban,

jövendölések szerint

egy-két dologra megszületek.

Pásztorok kutyája csak eb,

az angyalok szárnya csupa seb,

ajtó-nélküli a HELY.

A csillag megállt.

Ez lenne Betlehem?

Anyám vére a hóban,

olvad, de lucsoktalan

szikrázó a hó.

Vére a szalmán;

ebből tán még

koronám is fonható.

S amíg rágom az emlőt,

sejtem miként jutok

tejtől a vérig.

Könnyen bor lesz a vízből,

semmiség ahhoz, mikor

igazam szegekre cserélik.

Billeg velem a csillag,

alattam ringatózik a jászol.

Erzsébet asszony kínkeservvel

átsimítana a legszörnyűbb halálon.

Amíg a bölcsek ideérnek,

aludnom kell, az előbb születtem.



Kép: Leonaert Bramer: A Bölcsek imádása (1628–30)

Magyar Kurír