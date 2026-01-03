A HÉT VERSE – Nagy Gáspár: Amíg a bölcsek ideérnek

Kultúra – 2026. január 3., szombat | 23:00
A Bölcsek már úton vannak, közelednek Betlehem felé. A Gyermek beszél az alatta ringatózó jászolból, az Ő elképzelt szavait és gondolatait írta versbe Nagy Gáspár.


AMÍG A BÖLCSEK IDEÉRNEK 

Király se, koldus se,
magam se, más se lehetek!
Csillag áll fölöttem,
féltestem hóban,
jövendölések szerint
egy-két dologra megszületek.

Pásztorok kutyája csak eb,
az angyalok szárnya csupa seb,
ajtó-nélküli a HELY.
A csillag megállt.
Ez lenne Betlehem?

Anyám vére a hóban,
olvad, de lucsoktalan
szikrázó a hó.
Vére a szalmán;
ebből tán még
koronám is fonható.

S amíg rágom az emlőt,
sejtem miként jutok
tejtől a vérig.
Könnyen bor lesz a vízből,
semmiség ahhoz, mikor
igazam szegekre cserélik.

Billeg velem a csillag,
alattam ringatózik a jászol.
Erzsébet asszony kínkeservvel
átsimítana a legszörnyűbb halálon.

Amíg a bölcsek ideérnek,
aludnom kell, az előbb születtem.


Kép: Leonaert Bramer: A Bölcsek imádása (1628–30)

Magyar Kurír

#A hét verse #irodalom #istenkeresés #művészet

