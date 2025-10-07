A hit, az alázat és a tanúságtétel útján – A romániai apostoli nuncius Gyulafehérvárra látogatott

A szertartáson a papnevelde és a kántoriskola növendékei, valamint az érsekség munkatársai közösen imádkoztak a hit megerősödéséért és az egyházi közösség egységéért. Az ünnep hangulatát a kolozsvári Szent Cecília kórus és zenekar emelte.

Giampiero Gloder érsek, apostoli nuncius köszönetét fejezte ki a hívők érdeklődéséért és imádságáért, valamint tolmácsolta a Szentatya üdvözletét és áldását. Beszédét három kulcsfontosságú gondolat köré építette: a hit, az alázat és a tanúságtétel jelentőségét hangsúlyozta a mai világban.

A hit – Isten ajándéka és a bizalom útja

A nuncius rámutatott: a hit Isten ajándéka és a családi nevelés gyümölcse, amelyhez azonban a mi személyes „igenünk” is szükséges. A hit nem pusztán meggyőződés, hanem bizalom – annak elfogadása, hogy Isten jelen van életünkben, és Ő vezeti utunkat.

Az olvasmányra reflektálva Giampiero Gloder apostoli nuncius emlékeztetett: nehéz időkben különösen fontos bízni Istenben, és rábízni magunkat az Ő gondviselésére. „Aki Istenben bízik, annak olyan jövője van, amely soha el nem múlik” – fogalmazott. Arra buzdította a jelenlevőket, hogy élesszék fel hitüket és bizalmukat, hiszen ez az az erő, amely megtartja közösségeinket. Példaként említette Márton Áron püspököt, akinek bátor hitvallása és helytállása a nehéz időkben is hitre és kitartásra buzdította népét.

Az alázat – a szeretet kapuja

A nuncius a második gondolatként az alázat fontosságát emelte ki. „Az alázat olyan erény, amelyet nem könnyű megélni a mai, sokszor gőgös és önző világban” – mondta. A hit Isten ajándéka, amely arra vár, hogy igent mondjunk rá. Jézus példáján keresztül arra tanít bennünket, hogy

kapcsolatunk Istennel nem urasági vagy munkáltatói viszony, hanem szeretetteljes közösség.

Az alázatos hozzáállás nem gyengeség, hanem annak felismerése, hogy mindenünk Istentől van, és neki adjuk vissza életünket.

A tanúságtétel – a hit megélése a mindennapokban

A harmadik kulcsgondolat a tanúságtétel volt, amely a szentleckéből indult ki: „Ne szégyellj tanúságot tenni Urunk mellett.” Giampiero Gloder apostoli nuncius hangsúlyozta: nem elég szavakkal megvallani a hitet; az igazi tanúságtétel az életünkben mutatkozik meg. „A mi hitünk akkor valódi, ha áthatja életünket, és mérceként van jelen mindennapjainkban.”

A kolozsvári Szent Cecília kórus és zenekar Potyó István vezényletével John Leavitt Missa festiva című műve mellett Ralp Manuel Alleluia művét, Horváth Márton Levente Szent Mihály-himnuszát és a jubileumi év himnuszát is elénekelte. A kántori szolgálatot Geréd István látta el.

Zárásként a nuncius arra hívta a híveket, hogy alázattal kérjék az Urat, növelje hitüket, és adjon bátorságot ahhoz, hogy az evangélium áttörő erejét vigyék el a világba.

A szentmise végén Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki Giampiero Gloder apostoli nunciusnak a lélekemelő szentbeszédért, valamint háláját a Szent Cecília kórus és zenekar énekszolgálatáért.

A nuncius szintén köszönetet mondott a diakónusoknak, az asszisztenciának, a kántoriskola diákjainak, és mindazoknak, akik türelemmel és nyitott szívvel vettek részt a latin nyelvű szentmisén. Arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Leó pápáért, és hordozzák imáikban az Egyház szolgálatában állókat is. Végül külön szót intézett a kórushoz: háláját fejezte ki az énekekért, kiemelve, hogy a zene segít imádkozni, megnyitja a szívet Isten jelenlétére.

A délutáni órákban a nuncius a gyulafehérvári papnevelő intézetben tanuló szeminaristákkal találkozott és beszélgetett.

A kötetlen, ugyanakkor mély beszélgetés során a szeminaristák kérdéseket tehettek fel, és megoszthatták személyes tapasztalataikat, meglátásaikat. A pápa nagykövete készségesen és nyitott szívvel válaszolt, érintve többek között a papi formálódás, a pasztoráció és annak különböző területei, a szemináriumi élet, a romániai katolikus egyház helyzete, a kisebbségi lét, valamint saját hivatástörténetének kérdéseit is.

Giampiero Gloder nuncius látogatása a székesegyházban végzett vesperással zárult.



Forrás: Cziple Hanna-Gerda/Romkat.ro; Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro; Molnár Balázs/SIS

