A hit és az értelem találkozása – betekintés az V. Fides et Ratio konferenciába

A már hagyományosnak mondható, minden tavasszal megrendezésre kerülő konferenciát Palánki Ferenc fővédnökségé alatt szervezték meg a Szakkollégium munkatársai, valamint hallgatói. A Konferenciát Törő András szakkollégiumi igazgató nyitotta meg, aki hangsúlyozta: Szakkollégiumunk három alappillérre épült, amelyek a hit, közösség, szakmaiság. Ezen a konferencián a szakmaiságot szeretnénk ápolni a különböző diszciplínák segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink hitének ápolása mellett lehetőségeinkhez mérten szellemi értelmüket is ápoljuk, gyarapítsuk ezáltal közelebb hozzuk számukra a tudomány világát szakkollégiumunk keretei között.”

A konferencia egy délelőtti plenáris szekcióra és két egymással párhuzamosan futó délutáni hallgatói szekcióra tagolódott.

A szervező bizottság elnöke, Márta László elmondta: „Hagyományainkhoz híven a délelőtti plenáris szekcióba leginkább neves egyetemi oktatókat, kutatókat hívunk, hogy bemutassák jelenkorunk legaktuálisabb kutatásait, ennek köszönhetően bővíthetjük szakkollégistáink és a konferenciára jelentkezett egyetemisták látókörét. A délutáni szekciókban főleg a Debreceni Egyetem hallgatói mutathatják be kutatásaikat. Leginkább a Bölcsészettudományi, Állam-és Jogtudományi, valamint az Átalános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói képviseltetik magukat konferenciánkon.” Kiemelte: „Amellett, hogy az egyetemista ifjú kutatók bemutathatják kutatásaikat, azért is remek alaklom ez a konferencia, mert a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában teljesítményként elszámoltathatják, így a szellemi hasznosság mellet valamilyen formában materiális hozadéka is van részt venni konferenciánkon.”

Az idén húsz egyetemista számolt be aktuális kutatási eredményéről. Az előadók száma évről évre gyarapszik , ami jól mutatja, hogy van igény a Fides et Ratio konferenciára.

A délelőtti szekcióban az alábbi plenáris előadások hangoztak el:

Dobos Nikoletta, egyetemi adjunktus – Debreceni Egyetem, Biofarmáció tanszék: Gén-és sejtterápiás eljárások vallási és etikai vonatkozásai

Pete László egyetemi tanár – Debreceni Egyetem, Olasz Tanszék: A pápa vezetésével, vagy a pápa ellenében? Az olasz egyesítés dilemmái

Eiben Tamás plébános, iskolalelkész – Nyíracsádi Szent Kereszt felmagasztalása Plébánia: Mohács, a magyar történelem exegézise

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium/Szilágyi Eszter

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír