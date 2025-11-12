A hit és közösség ünnepe – Küldöttgyűlést tartott a KÉSZ Budapesten

Az egész napos program a lelki elmélyülés és a közösségépítés jegyében zajlott; kiemelt pillanatát a KÉSZ-díjak ünnepélyes átadása jelentette, amellyel a szövetség hagyományosan azok szolgálatát ismeri el, akik példát adnak hitből fakadó, elkötelezett munkájukkal.
Lelki elmélyülés
A küldöttgyűlés ezúttal is szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Szalai Gábor plébános, a büki csoport elnöke volt.
„A szentév alkalmas arra, hogy elgondolkodjunk a hitünkről; hol tartunk Krisztus-követőként – fogalmazott. – Ez a találkozás nem csupán egy program, hanem megerősítés is számunkra. Jézus tanítása időtálló: be kell építenünk az életünkbe.
Vallásosságunk nem folklór, hanem odaadás és hűség. Akkor is követnünk kell Krisztust, ha ezért nem kapunk vállveregetést.”
A KÉSZ-es angyalok
A szentmise után Makláry Ákos, a KÉSZ országos elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében az angyalok szerepéről szólt, kapcsolódva Mihály és Gábor főangyalok, valamint az összes égi szentek ünnepéhez, melyet a görögkatolikus egyház november 8-án ünnepel.
„Az angyalok jelen vannak az életünkben, de talán nem gondolunk rájuk eleget. Itt, ebben a teremben is legalább kilencven angyal van, hiszen mindenkinek van őrangyala” – mondta. Hangsúlyozta:
az angyalok két legfontosabb feladata Isten dicsőítése és az emberek szolgálata – ez pedig a KÉSZ hivatásának is lényege.
A KÉSZ elnöke arra biztatta a jelenlévőket, hogy a közösségben való találkozás mindig a megújulás forrása legyen. „Ha olykor hiányzik belőlünk a lelkesedés, gondoljunk a saját KÉSZ-es őrangyalunkra, aki segít túllendülni a zökkenőkön!”
Közösségben, megújulásban
A délelőtti ülésen Makláry Ákos és Zachar Péter Krisztián társelnök ismertették az elmúlt fél év országos történéseit: Erzsébetvárosban újra megalakult a KÉSZ-csoport, fiatalokból álló közösségként.
Felidézték a KÉSZ legfontosabb országos programjait is: a június 4-én, a nemzeti összetartozás napján hatodszor megrendezett Szóljanak a harangok! kezdeményezést; a szeptemberi Mindenki születésnapja életvédő sétába való bekapcsolódást; az október 4-i esztergomi országos engesztelő zarándoklatot, amelyen közel hatszázan imádkoztak együtt – köztük határon túli testvérszervezetek tagjai, s amelyen a szentmisét Martos Levente Balázs püspök celebrálta.
A KÉSZ online jelenléte is bővült: a Jelen Idő podcast rendszeresen jelentkezik, és novemberben várhatók a Hitből pajzsot című videósorozat legújabb részeit.
Zachar Péter Krisztián külön kitért az adománygyűjtő akciókra, amelyekkel a szövetség a kárpátaljai rászorulók, valamint a Regőczi Alapítvány által támogatott Covid-árvák számára gyűjt támogatást.
Határokon átívelő összetartozás
A KÉSZ küldöttgyűlésének állandó és meghatározó része a határon túli társszervezetek felszólalása. Idén is megrendítő és inspiráló tanúságtételeket hallhattak a résztvevők.
A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége képviseletében Bárdos István elmondta: a háborús körülmények között is sikerült kulturális és lelki programokat szervezniük. Külön kiemelte a Magyar Kultúra Napján rendezett (el)Viselni című kiállítást, amely az asszonyok életét mutatja be: „Egy nőnek minden körülmények között nőnek kell maradnia – talán ma ez nehezebb, mint valaha” – idézte a megnyitó szavait.
Borbély Béla, a Délvidékről érkezett Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) elnöke közösségük gyarapodásáról és a KÉSZ-szel közös programok sikeréről számolt be.
A felvidéki Rimaszombatból érkezett Básti Róbert, a Katolikus Kör elnöke a magyarság és hit egységéről beszélt.
A hitvalló püspök példája – premier előtti vetítés
A nap egyik legmegrázóbb mozzanata volt Bokor Attila rendező új filmjének, a Romzsa Tódor című életrajzi drámának premier előtti vetítése. A nézőket mélyen megérintette Romzsa Tódor tanúságtevő kárpátaljai püspök mondata: „Krisztusért meghalni olyan, mint örökké élni.”
Története sokakban a hit hűséges megélésének mai üzenetét idézte fel. Több KÉSZ-csoport is jelezte, hogy közösségi vetítés vagy beszélgetés keretében szeretné bemutatni az alkotást, így a következő időszakban országszerte újabb találkozások születhetnek a film nyomán.
A szerzetesrendek feloszlatásának 75. évfordulójára emlékezve
A filmhez kapcsolódóan Kálmán Peregrin OFM tartott előadást A szerzetesrendek deportálásának eseményei és következményei (1950) címmel. Az előadó megrendítő részletességgel idézte fel, miként oszlatták fel a kommunista hatalom idején a rendeket, és hogyan próbálták ellehetetleníteni a szerzetesi életformát.
KÉSZ-díjak 2025 – a hiteles szolgálat elismerése
A nap ünnepi záróeseményeként átadták a KÉSZ rangos elismeréseit, amelyekkel a szervezet a példamutató keresztény közéleti és közösségi szolgálatot ismeri el.
A Szent Adalbert-díjat idén Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója kapta, aki a keresztény értékek és a magyar kulturális örökség hiteles, bátor képviselőjeként vált példává.
A Csanád Béla-díjat Gangel Margit, a paksi KÉSZ-csoport elnöke vehette át három évtizedes, áldozatos közösségépítő munkája elismeréseként. Jelmondata a 36. zsoltárból való: „Bízd sorsod az Úrra, és Ő gondoskodik rólad.” Máthé Zsuzsa és Gangel Margit teljes laudációja a KÉSZ honlapján olvasható.
