A hit és a tudomány találkozása a Magyar Nemzeti Múzeumban

A kiállítás a tudomány, a kultúra és a közösség kapcsolatát mutatja be, új megvilágításba helyezve a tudás szerepét a társadalomban. Öt tematikus egységen keresztül tárja fel a Magyar Tudományos Akadémia történetét, hangsúlyozva:

a tudomány nem pusztán ismeretek halmaza, hanem élő, alakító erő, amely közösségeket formál és a jövőt építi.

A több mint 800 kiállítási tárgy között olyan különlegességek is megtekinthetők, mint Oláh Miklós esztergomi érsek saját kezűleg írt és pecsétjével ellátott végrendelete, Széchenyi István adományozólevele az Akadémia megalapításáról, Kisfaludy Károly halotti maszkja, az Akadémia székházát díszítő eredeti oroszlánfejek, valamint Karikó Katalin Nobel-díja. A látványos installációk, virtuális tartalmak és Orosz Klára szobrászművész alkotásai a tudomány és a hit mélyebb összefüggéseit is segítik felfedezni.

A bíboros és püspöktársai látogatása Freund Tamás, az MTA elnöke és Kecskeméti Gábor, az MTA200 Elnökségi Bizottság elnöke meghívására történt. A főpásztorok elismeréssel szóltak a tárlat szellemiségéről, amely méltón tükrözi a magyar tudomány, kultúra és hit közös értékeit.

A vendégeket az Akadémia részéről Kecskeméti Gábor akadémikus, az MTA200 Elnökségi Bizottság elnöke és Oberfrank Ferenc köztestületi igazgató, a Magyar Nemzeti Múzeum részéről pedig – Zsigmond Gábor főigazgató képviseletében – Tomka Gábor gyűjteményekért felelős főigazgató-helyettes fogadta. A kiállítást Császtvay Tünde kurátor mutatta be.

A Varázshatalom című kiállítás az MTA és a Magyar Nemzeti Múzeum közös jubileumi projektje, amelyet Császtvay Tünde kurátor és Pintér Réka látványtervező álmodott meg. A látogatás üzenete különösen aktuális: a tudás és a hit egymást kiegészítő erői az emberi megismerésnek – közös céljuk, hogy fényt vigyenek az emberi lélek és a közösség útjára.

Szöveg: Zsuffa Tünde

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír