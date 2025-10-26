A hitet tovább kell adni – A temesvári székesegyházban is megünnepelték a missziók világnapját

Október 18-án, szombaton este Nikola Lauš püspöki irodaigazgató szentmisét mutatott be a székesegyházban. A liturgián koncelebrált Eugen Blaj, a Pápai Missziós Művek romániai igazgatója, aki a szentmise után imavirrasztást vezetett.

A 2025-ös szentévben a missziók világnapjára még Ferenc pápa a következő mottót választotta: A remény misszionáriusai a népek között. „Ez emlékezteti a keresztényeket – egyénileg és közösségileg – alapvető hivatásukra: hogy Krisztus nyomdokaiba lépve mindig úton legyenek, keressenek, induljanak tovább; hogy együtt haladjanak a cél felé, aki Jézus. Ő a mi reményünk, aki a halált és a sötétséget életté és új világossággá alakítja” – olvasható a Pápai Missziós Művek által a világnapra kiadott füzetben.

Eugen Blaj rámutatott: „ma este az imavirrasztással sok más keresztény imájába kapcsolódunk be a missziókért”. Három részletet emelt ki Ferenc pápa üzenetéből elmélkedésében.

Az est során egy tanúságtétel is elhangzott egy missziós szolgálatról, Kenyából, a marsabiti egyházmegyéből, amellyel együttműködik a bukaresti főegyházmegye.

„Ott csodálatos világot fedeztem fel, ugyanakkor anyagi szempontból rendkívül szegény körülményeket találtam. Amikor azt mondom, hogy szegény, ez más, mint ahogyan mi értjük: ez egy száraz, vulkanikus kőzettel borított sivatag, ahol a víz luxus. Az emberek nagyon egyszerű, hagyományos sátrakban élnek. De belső gazdagságot fedeztem fel ezekben az emberekben, reményt láttam bennük. Talán nem tökéletes reményt, mert még nem ismerik Krisztust – éppen ezért mennek oda a misszionáriusok, hogy továbbadják a hitet. A mi szerepünk, keresztényeké, pontosan ez: továbbadni a hitet” – hangzott el Matilda Andrici tanúságtételében.

Az imavirrasztás ideje alatt a Szent György-székesegyház oltárán elhelyezték a Pápai Missziós Művek egyik szervezetének, a Hitterjesztés Művének alapítója és az Élő Rózsafüzér kezdeményezője, Boldog Pauline Marie Jaricot ereklyéjét.

Október 19-én, missziós vasárnap este Eugen Blaj mutatott be szentmisét a temesvári székesegyházban.

Prédikációjában kiemelte: a katolikus missziós élet két alapvető eleme az imádság és Isten igéjének hirdetése. „Érdekes Jézus kérdése az evangélium végén: »Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?« Jézus ezzel arra utal, hogy a hitet tovább kell adni, meg kell osztani másokkal.”

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

