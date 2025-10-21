A hitoktatónak irányt mutató embernek kell lennie – Szakmai napot tartottak Székesfehérváron

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartott szakmai napon a főpásztor a keresztény, tanúságtevő élet példájaként Prohászka Ottokár püspök lelkületét és szolgálatát idézte fel, aki a nehézségekben is az imádság embere maradt, és mindenben az Istent látta közeledni magához. Példa volt a tisztánlátásában, mert mindenre és mindenkire Krisztus szemével tekintett, a Szentlélek szemével nézett rá. „A hitoktatónak is irányt mutató embernek kell lenni, és neki is tisztán kell látni. Bátran kiállni amellett, ami lényeges és fontos. Keresztény módon, krisztusi értékekre mutatóan kell az életünket élni, és arra kell törekednünk, hogy erre tudjuk fölnevelni növendékeinket, hogy tudják ezt az életet élni. (…) Kívánom, hogy ebben fáradozva, ebben egyre inkább előrehaladva, a Szentlélek segítségével tudják mind több és nagyobb örömmel végezni a munkájukat, amelyen legyen mindennap az Isten áldása” – zárta gondolatait a főpásztor.

A püspöki köszöntő után következett a Szent Gellért-díjak átadása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított, a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismeréseként adományozott díjat 2020-tól nemcsak egyházi fenntartásban működő intézményekben tanító pedagógusok, hanem hitoktatók is megkaphatják. Ezüst fokozatú elismerésben részesült Pap-Welner Rita katekéta, aki Polgárdiban, Szabadbattyánban, Mezőszentgyörgyön és Soponyán hitoktató, jó kapcsolatot ápolva környezetével, és aki mély hittel, szerénységgel példát mutat a hozzá járó gyermekeknek. Arany fokozatú kitüntetést kapott Bolla Júlia katekéta, szaktanácsadó, aki magas képzettséggel végzi tanári munkáját, 2005-től központi alkalmazásban látja el hitoktatási feladatait a Budai Esperesi Kerületben segítve a pedagógusok munkáját, és tanúságtevő életével követendő példa környezete számára.

A szakmai tájékoztatókkal folytatódó programon Szalma István hitoktatási felügyelő ismertette az óralátogatások kapcsán felmerült aktuális kérdéseket. Visiné Farkas Katalin oktatásügyi referens felhívta a hitoktatók figyelmét a pontos, határidőben történő tankönyvrendelések, adatszolgáltatások fontosságára. A hitoktatók alsószentiváni zarándoklatáról Bolla Júlia szaktanácsadó számolt be.

A találkozón Kálmán Peregrin OFM előadást tartott a ferences vértanúkról és a fehér vértanúságról. A hitoktatás és a vértanúk kapcsolatáról éppen a vértanúkról szóló visszaemlékezések beszélnek a legjobban – vélekedett. Egy, a kommunista rendszer kiépülését gyermekként átélt szemtanú később megjelent vallomásában írta, hogy mielőtt 1950-ben a hatvani rendház előtt a kiprovokált tüntetést föloszlatták volna, arra gondolt, hogy Tarzíciusz is megvédte a templomot – ezt a hittanórán tanulta –, ezért neki is hozzá hasonló módon kell megvédenie az Egyházat. Az egyes korosztályoknak a megfelelő szinten átadva a vértanúság emlékét a példák beleivódnak a gyerekekbe. „Az Egyház élő emlékezetében pedig, amikor a vértanúkat tiszteljük, vagy a közbenjárásukat kérjük, akkor a történelem azt mutatja, hogy mindig egy új életszentség születik. Hiszen

a vértanúk életáldozata egy mértéken túli, semmivel össze nem mérhető áldozat, amelyben az Egyház Krisztus életáldozatát látja folytatódni és megjelenni, és amely egy új életszentség forrása”

– hangzott el Kálmán Peregrin OFM előadásában.

Az előadások után lehetőség nyílt megbeszélni az elhangzottakat. A szakmai napot Szakács Péter püspöki titkár, irodaigazgató szavai zárták.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír