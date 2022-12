A holnap reménye – Gyulafehérvári kispapok adventi gondolatainak gyűjteménye

„Azt láthatjuk, hogy a világból kiveszett minden remény: betegség betegséget követ, fegyveres összecsapás üti fel a fejét mindenhol, megélhetésünk válsága folyamatosan fenyeget. A születendő Kisded reményt akar ébreszteni bennünk. Hamarosan eljön, hogy kiragadjon bennünket a szorongásból és a világ fájdalmától való félelemből.

Az adventi időben, felkészülve születése napjára, táplálnunk kell önmagunkban a holnap reményét: közelebb kell jutnunk őhozzá, a mi Reményünkhöz.”

A füzet az advent minden napjára tartalmaz egy-egy rövid elmélkedést, amelyet Kovács Gergely érsek, a papnevelő intézet elöljárói és kispapjai írtak az adventi napok olvasmányaira alapozva. Az idei évben a kiadvány A holnap reménye címet kapta (román nyelven: Speranța zilei de mâine), mivel „nap mint nap szembesülünk azzal a ténnyel, hogy reményvesztetten rohanunk jövőnk, a holnapunk irányába, amelyből sokszor kimarad Isten, aki igaz reménységgel akar bennünket eltölteni.”

A füzet célja a születendő Kisdednek az (újra) megtalálása, az Isten és ember iránti bizalom, valamint az igaz, tettekkel megélt keresztény hitben gyökerező remény (újra) felélesztése.

„Mint minden évben, idén is kifejezett módon próbáltunk figyelni arra is, hogy a füzetünket személyesen is átadhassuk ajándékként a főegyházmegye különböző területeit meglátogatva. Ennek fényében az elmúlt napok során a római katolikus iskolalelkészek vezetésével és segítségével meglátogattuk a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziumban, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumban tanuló katolikus osztályokat. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban pedig a szerkesztők nevében Mayer Nándor és Czirják Ottó kispapok adták át a kis füzeteket.”

A látogatások során lehetőség nyílt a személyes találkozásokra is, ahol a kisfüzet szerkesztői, Ferencz Zsolt, Kovács Nándor Hunor és Tóth Gellért-Huba beszélt a papi hivatás felismeréséről, a kispapság szépségeiről és nehézségeiről, a líceumi tapasztalataikról és élményeikről, a szerelemről. A diákok kérdéseket is feltehettek, amelyek még nyitottabbá tették a beszélgetéseket a kispapok és a diákok között.

Azt reméljük, hogy idei kiadvány is elősegíti a hívek és a diákok körében egyaránt a keresztény remény felerősödését, és hogy lelkiekben felkészülten élhessék meg a karácsony ünnepét.

„Köszönjük a gyulafehérvári, nagyváradi, szatmári és temesvári egyházmegyék papjainak, hogy idén is segítettek abban, hogy minél nagyobb számban eljusson a hívekhez kiadványunk. Hála az iskolalelkészek nyitottságáért, hogy személyesen is találkozhattunk és átadhattuk a diákoknak adventi gondolatatinkat tartalmazó kisfüzetünket, valamint külön hála a csíkszeredai Alutus nyomdának és munkaközösségének a kiváló minőségért, a sokévi gyümölcsöző együttműködésért. Továbbá köszönjük Péter Arthur főesperes-plébános és Takó István plébános vendéglátását, hogy bekapcsolódhattunk közösségeik életébe.”

Az adventi napok során a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Twitter-oldalánis megosztanak gondolatmorzsákat elmélkedéseikből.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Papnevelő Intézet

Magyar Kurír