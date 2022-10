A holnap társadalmáért tesznek ma – Közösségépítők konferenciája Székelyudvarhelyen

A VÉDelem. Közös felelősségünk a holnap társadalmáért címet viselő esemény célja az volt, hogy teret adjon a hátrányos helyzetű közösségekért dolgozó szakembereknek a találkozásra, tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, közös megoldáskeresésre.

A konferenciát Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója nyitotta meg: „A szükség közelről látszik. Közel kell menni a történethez ahhoz, hogy lássuk, mit kell segíteni, hogyan lehet hatékonyan segíteni. Az osztogatás hosszútávon nem vezet életre, hanem függőségeket, nagyon sarkítva fogalmazva koldusperspektívát alakít ki. Nem ad belső erőt, nem támogatja az életre való törekvést.”

Elmondta, hogy a karitász kezdeti segélyosztó identitása átalakult: először egyének támogatóivá vált, akiknek személyesen biztosított különféle szociális szolgáltatásokat, majd a közösségeket karolta fel. „A közösség fejlődik. Amit mi tehetünk, hogy ott vagyunk a közelben, és próbáljuk azokat a tanulási környezeteket megteremteni, amelyekben tényleg tudunk segíteni. Avatott kísérői, társai szeretnénk lenni mindenkinek, aki ugyanerre a célra törekszik. Jó tíz éve erre a szemléletre épült a »United Networks« projekt, és ennek egyik gyümölcse a konferencia, amely azt szeretné, hogy egy asztalhoz üljön mindenki, aki közel van a történethez. Közösség, kapcsolat mint gyógyító találkozás. Ez a mi bizalmunk és reményünk. Az idei téma viszont picit másfelé fordítja figyelmünket. Ki kell mondanunk, hogy vannak romboló kapcsolatok és vannak romboló közösségek is. Ezért a védelem a központi témánk.”

Őlvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere háláját fejezte ki a Gyulafehérvári Caritasszal folytatott hatékony együttműködésért. Rávilágított arra, hogy a munkahelyi kiégés vagy a családon belüli erőszak olyan témák, amelyekről sohasem lehet eleget beszélni, és a cselekvési tervek mentén történő akciók során sem tompul maga a jelenség. De ha a közös gondolkodás és összehangolt cselekvés révén sikerül egy-egy szenvedő embertársunkon segíteni, vagy egy közösséget megerősíteni, akkor megérte.

Ludescher László Caritas ágazati igazgató a konferenciaprogramról kifejtette: „Színes a kínálat, mely elsőre kicsit eklektikusnak hat. Közös benne az, hogy a VÉDelem cím fogja össze, ami azt feltételezi, hogy veszélyeknek vagyunk kitéve. Igen, veszélyben van az egyén, a család, a közösség és a segítő szakember is. A két nap előadásai próbálták tudatosítani a veszélyeket és az erőforrásokat, amelyekkel rendelkezünk, hogy a védelem megvalósuljon.”

György Enikő, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság osztályvezetője A közömbösség diadala. Nők Elleni Erőszak! című előadásában elmondta, sok nőnek nem csupán fizikai, hanem lelki bántalmazásban is része van. Kisfilmekkel és szavakkal egyaránt érzékeltette, milyen pszichológiai játszmákat tartanak fenn az abúzushelyzetben élők. A külvilág felé a tökéletes család látszatát keltik, de valójában agresszor, áldozat és néma szemlélők a játszma szereplői. Az agresszor jellemzően elszigeteli a külvilágtól áldozatát, hogy kontroll alatt tarthassa, így a testi vagy lelki erőszakot elszenvedő legtöbbször nincs is tudatában, hogy mérgező kapcsolatban él. Arra is van példa, hogy az áldozat élhetetlennek tartja helyzetét, mégis benne marad a kapcsolatban félelemből, szégyenérzetből, vagy mert úgy gondolja: ép családban fog jól fejlődni a gyermeke. Végül akadnak olyanok is, akik kilépnek a kötelékből. A családon belüli erőszak elszenvedői számára jött létre Hargita megyében védett otthon, ahol a szállás és étkeztetés mellett az érintettek támogatásban, tanácsadásban is részesülnek. A szakember végül arra biztatta a jelenlévőket: jelentsenek minden olyan esetet, amikor családon belüli erőszak tanúi voltak.

A társadalmi védelmi rendszerek jobbak, mint régen, de gyérebbek a kelleténél. Ha a lehetőségek még nem is a legkedvezőbbek, a tervek biztatóak – Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője a felnőttvédelemről tartott előadást.

A résztvevők mind az előadások, mind a műhelymunkák során, sőt a terepen is maradandó tapasztalatokkal gazdagodtak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír