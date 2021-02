A horvátországi nunciust fogadta a pápa – Boldog Stepinac bíboros tisztelete egyedülálló a világon

A meggyötört horvát egyház hangját tolmácsolta Ferenc pápának az apostoli nuncius, aki 2019 óta képviseli a Szentszéket Zágrábban. Előtte, 2010-től öt éven át iraki és jordániai, majd kubai diplomáciai szolgálatban állt a Szentszéknél. Ferenc pápa közelgő iraki útjával kapcsolatban bizakodó, úgy véli, a kétségek és kockázatok ellenére is nagy reményt, erőt ad majd a keresztényeknek, és hozzájárul az iszlámmal való testvéri kapcsolatok erősítéséhez.

A horvát nép ragaszkodik gyökereihez, ugyanakkor a jövőbe tekint, Európára. Kétségek mellett remény és optimizmus jellemzi hozzáállásukat, az Egyház a problémák ellenére is élő, bár a nuncius megfogalmazása szerint talán kissé klerikális. Nagyon meghatározó a Szűzanya-tisztelet, a pápához, a római egyházhoz való ragaszkodás. Giorgio Lingua ezért úgy érzi, hogy mindenütt szeretettel fogadják, az emberek kimutatják szeretetüket a pápa képviselőjének, ezáltal a Szentatyának is.

A hatvanéves olasz diplomata érsek a balkáni migránsútvonal drámájáról is beszélt, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta: nem bűnösöket, hanem megoldásokat kell keresni. Döntéseket kell hozni, vállalva a hibázás lehetőségét, de inkább a nagylelkűség, mint a szigorúság jegyében.

Ami a balkáni útvonalon kialakult migránsválságot illeti, a helyzet nagyon nehéz és bonyolult – mondja. Láthatóan humanitárius válság zajlik a szemünk előtt: sok fiatal, felnőtt, de bizonyos esetekben gyerekek is szörnyű körülmények között kell hogy átvészeljék a kemény telet. Az érsek szerint most nem felelősöket kell keresni, hogy miért vannak ott és miért vannak ilyen körülmények között, hanem összefogva megoldást találni.

Nem tesz jót a kormányok és a civil szervezetek között kialakult feszültség, sőt tovább rontja a helyzetet. Meggyőződése szerint inkább nagylelkűnek kellene lenni, hogy ne ábrándítsuk ki azokat, akik útra keltek egy jobb jövő reményében. Senki nem hagyja ott szívesen a szülőföldjét, és így kétszeresen is csalódhat, aminek súlyosan negatív következményei lehetnek.

Boldog Alojzije Stepinac

Az érsek lelkes szavakkal ecsetelte a horvát egyház szeretetét Boldog Stepinac bíboros iránt. Bármerre is jár Horvátországban a pápai nuncius, mindenütt fölteszik neki a kérdést, egyre sürgetőbben: mikor avatják szentté Stepinac bíborost? Személy szerint nagy hatással van rá a boldog alakja, akire a horvátok atyjukként tekintenek, ezért érthető, hogy mihamarabb szeretnék látni őt az oltár dicsőségére emelve. Lingua érsek a múlt héten szentmisét mutatott be abban plébániatemplomban, amelyhez Stepinac bíboros születési helye is tartozik, ekkor elmondta, hogy diplomataként közel harminc év leforgása alatt a világ egyetlen pontján sem találkozott ekkora szeretettel és csodálattal, amivel egy nép egy szent felé fordul, mint ahogy a horvát nép lelkesedik Boldog Stepinac bíboros iránt. A nuncius szerint

érthető ez a nagy szeretet, hiszen éppen olyan főpásztor volt, mint amilyennek Ferenc pápa az ideális püspököt leírja.

Minél jobban megismerem, annál inkább értékelem – mondta el a Vatikáni Rádiónak az érsek. „Nyájszagú” püspök volt, aki tényleg a népe mellett állt, úgy tekintett az Egyházra, mint „tábori kórházra”, és feltűrte az ingujját, hogy megtegyen mindent a szegények, a menekültek befogadásáért a második világháború idején. Rengeteg szociális művet indított el és sok templomot építtetett.

„Amerre csak járok, azt hallom: »Ezt Stepinac akarta…, ezt ő csinálta…, ezt ő tervezte, de nem tudta megvalósítani.« Vagy: »Azért jöttünk ide, mert ő akarta, hogy itt legyünk.«”

Lingua érsek szerint a nuncius egyik fő feladata a püspökjelöltek keresése, amihez könnyen talál eszményképet Stepinac bíborosban. „Ez nem azt jelenti, hogy holnap lesz a szentté avatása. Sokat adott nekem, és remélem, hogy továbbra is sokat ad majd a horvát egyháznak, főként sok követőre talál.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír