A húsvéti öröm ezért kiárad az egész Földre – Ünnepi körkép egyházmegyéinkből

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek sine populo, azaz hívek jelenléte nélkül mutatta be a húsvéti ünnepi szentmisét április 4-én délelőtt az esztergomi bazilikában.

A bíboros homíliájában hangsúlyozta, minden bezártság és minden járványveszély ellenére nekünk idén is ünnepelni kell. Szent Pál szavai szerint: „Itt az ideje, hogy elvessünk minden rosszindulatot és minden gonoszságot” – mondta, hozzátéve, hogy el kell gondolkodjunk közösségeink és népünk helyzetén. Meg kell tanulnunk ünnepelni az igazság és a tisztaság kovásztalan kenyerével. Van okunk bizakodni, hogy minden nehézségen túl a teremtő és gondviselő Isten fogja az emberiség kezét – fejtette ki.

„Gondoljunk bele, hogy milyen szörnyű járványok, éhínségek tizedelték a népeket az elmúlt évezredek során. És háborúk, gyilkos háborúk, amelyekről néha már-már azt hitte az emberiség, hogy valamilyen rosszindulatú szellem szállt alá a földre, az hangolta egymás ellen a népeket, az kényszerítette őket testvérgyilkos háborúkra. De nem háríthatunk el magunktól minden felelősséget. Mert sokszor nemcsak a háborúkban, hanem még az emberiséget sújtó természeti csapások okozta pusztulásban is megjelenik az emberi felelősség, a gondatlanság, az önzés, a segítő szeretet hiánya. Itt az ideje tehát, hogy megnyissuk a szívünket, hogy a közös bajban egyszerűen, tisztán és őszintén csakis segíteni akarjunk” – hívta fel a figyelmet Erdő Péter.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: MTI

* * *

Egri Föegyházmegye

Húsvétvasárnap az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor homíliája kezdetén kiemelte, a húsvéti szentmise könyörgése rólunk szól: Krisztus legyőzte a halált, ezzel Isten előttünk is kitárta az örökkévalóság kapuját.

A Krisztus sírját lezáró kő elhengerítésével számunkra is megnyílt az örökkévalóság kapuja, ez az üres sír legfontosabb üzenete számunkra. Az üres sír láttán Jézus tanítványai sem a feltámadásra gondoltak: amikor Mária Magdolna kora reggel kiment Jézus sírjához és látta, hogy a követ elmozdították a sírtól, arra gondolt, hogy a holttestet elrabolták. Amikor erről értesítette Pétert és Jánost, ők is odamentek és s látták az otthagyott lepleket, a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez külön feküdt összehajtva feküdt egy helyen. Rablók nem szoktak ilyen rendet hagyni maguk után. János apostol amikor ezt látta és az összefüggéseket átlátta, azonnal felismerte, hogy mi történt, és hitt. Ami a fürge észjárású János apostolnak azonnal nyilvánvaló lett, a lassúbb felfogású Péternek hosszabb időbe telt, és a Szentlélek újjá teremtő erejére volt szükség ahhoz, hogy megértse a történteket. Ma is így van ez: van, akinek Krisztus feltámadásának hite könnyen elfogadható, mások talán évekig, évtizedekig birkóznak vele. Amikor viszont Péter apostol befogadta a hitet, akkor teljes meggyőződéssel és eredményesen hirdette.

Szólt arról is, hogy életünk fókuszpontja odaát van, amely felé minden napunk konvergál. Krisztus feltámadása után ez a nap a hívő embert nem csak szorongással, hanem kíváncsi várakozással is eltölti, azzal az izgalommal, amely a gyermekekben él, amikor ajándékot kapnak. Túláradó örömmel tölt el bennünket Krisztus halál feletti győzelme, hiszen általa megnyílt a föld, vele kinyílt az átjáró, és bennünk él a remény, mely értelmet és örök célt ad életünknek. Olyan nagy remény ez, amely túlmutat azon a határvonalon, ahol a földi remények véget érnek. Szent Pál apostol világossá teszi, hogy ezt a nagy reményt nem szabad összetéveszteni olykor kicsinyes földi várakozásainkkal: a mi reményünk az örök életre szól!

Ez a remény ugyanakkor nem fordít el minket a világtól – tette hozzá, hanem ellenkezőleg: erőt és új motivációt ad nekünk ez a biztos remény, hogy földi feladatainkat jól teljesítsük, komolyan és felelősen, mások javára, mások szolgáltatába állítva életünket, hogy az emberek boldogsága egyre teljesebb lehessen. Ez a mi igazi húsvéti távlatunk, amely miatt hála, béke és öröm tölti el szívünket – zárta homíliáját Ternyák Csaba egri érsek.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Győri Egyházmegye

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök celebrált húsvétvasárnap ünnepi szentmisét. A főpásztorral Böcskei Győző a székesegyház plébánosa, Bognár István spirituális, Méry László püspöki titkár koncelebrált, Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei szolgálatával. A hívek számára a járványhelyzetben a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió élő adásán keresztül nyílt lehetőség bekapcsolódni az imádságba.

A főpásztor azt kérte az ünneplö közösségtől, hogy feltámadás ünnepén erősödjön meg bennük az evangéliumi tanítás. A Krisztusban való élet egyszerre meghalás és feltámadás. A keresztségben már meghaltunk a bűnnek – vagyis ellene mondtunk a gonosznak –, és feltámadtunk a Krisztusban való új életre. Ezért írja Pál apostol a kolosszeieknek (imént olvastuk a szentleckében): „Meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve” (Kol 3,3). „Életünk állandó meghalás a bűnnek – vagyis naponta küzdünk a bűn és a kísértések ellen –, de ugyan-akkor állandó feltámadás is a Krisztusban elnyert bűnbocsánat által. De jó lenne, ha minél többen törekednénk a hiteles keresztény élet eme magaslatára. Mennyivel szebb lenne az élet bennünk és körülöttünk: a családban és a társadalomban egyaránt” – fogalmazott.

Szentbeszéde végén arra hívott, hogy visszhangozza a szívünk, hirdesse az életünk a feltámadás örömét, hogy azok is meghallják, akik valamilyen oknál fogva távol kerültek Krisztustól és az Egyháztól, hogy azok is tudomást szerezhessenek a Krisztusban való megváltottságukról, a bűntől való szabadulás lehetőségéről, akik még nem hallottak róla, és végül azok is részesüljenek a feltámadás és az örök élet reményéből, akik legyőzhetetlenül félnek a haláltól és az elmúlástól. „Bocsánat, hogy ezt egy járvány idején mondom, de ezt megerősítésképpen teszem, a húsvéti örömhír jegyében. Higgyünk a minket terem-tő és szerető Istenben! A pillanatnyi nehézségek és próbatételek között is bátorítsanak bennünket Nehemiás próféta szavai: „Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek” (Neh 8,10).”” – zárta gondolatait Veres András.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Húsvét vasárnapi ünnepi szertartást a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében az interneten keresztül követhették a hívek belvárosi plébániatemplomból. A kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban Bábel Balázs celebrálta az ünnepi szentmisét.

Péter – még ha vétkezett is korábban –, megmaradt annak a vezetőnek, akit Jézus Sziklának nevezett. Isten ugyanis nem bánja meg, ha kiválaszt valakit. Tudja jól, hogy gyarlók vagyunk. Ő mégis, ennek ellenére is képes a lehető legnagyobb művet is létrehozni általunk és bennünk – fogalmazott homíliájában Bábel Balázs, hozzátéve, betelt az idő, hiszen Isten immár mindent tudtunkra adott. Mindent kinyilatkoztatott, ami üdvösségünkhöz szükséges. A tanítványok ezzel a biztos tudással és mennyei örömmel indulhatnak el hirdetni, hogy Jézus halála és feltámadása által megváltotta a világot. Péter példa arra, hogy van bűnbocsánat. A jobb lator pedig tanúja annak, hogy nincs elveszett élet, az utolsó pillanatban is megkapjuk a kegyelmet a megtérésre, ennek ellenére nem szabad halogatni, minden percet tekintsünk utolsónak – figyelmeztetett a főpásztor.

Az ünnepi szentmise az egyházmegye YouTube-csatornáján megtekinthető.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

A kaposvári Szent Margit-templomban Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét húsvétvasárnap.

A mise elején Rumszauer Miklós plébános köszöntötte a főpásztort, illetve John Simoneau atyát, aki a Szent József év kapcsán tartott nagyböjti lelkigyakorlatot az egyházközségben.

A megyéspüspök a feltámadásról beszélt homíliájában: „Krisztus feltámadt, győzött az élet és ez minket a kezdetek egyháza óta nagyon nagy örömmel tölt el.

A feltámadás örömhírével és a feltámadott élet örömével járják a keresztények földi zarándokútjukat. Krisztus feltámadt, minket pedig feltámasztott! A keresztség pillanatában meghaltunk és új életet kaptunk. Feltámadott és örök életet, ami fölött már soha nem lesz úr a halál és a gonosz. Mi vagyunk a feltámadók és mi vagyunk a feltámasztók, mert amit ajándékba kaptunk, azt tovább tudjuk adni másoknak – mondta.

Hogyan lehet feltámasztani másokat? Hogyan gyakorolhatjuk ezt az ajándékot ebben a világban? – tette fel ugyanakkor a kérdést. A legegyszerűbb feltámasztási mód a mosoly – válaszolt. „Talán már gyakoroltátok és átéltétek, hogy amikor mosolyogtok a másik emberre, akkor megtelik élettel, a legtöbb esetben visszamosolyog rátok. Egy egyszerű kis mosoly által minden elkezd élni” – fogalmazott a főpásztor. „Legyetek szabadok és gyakoroljátok a feltámadás örömét, a feltámadás megbocsátó szeretetét! Adjátok tovább másoknak azt, amit Isten tett és tesz veletek!” – zárta beszédét a megyéspüspök.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Húsvétvasárnap hajnalán kezdődött a debreceni főszékesegyházban a feltámadási szertartás, melyet püspöki Szent Liturgia követett és pászkaszentelés zárt. Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanításában kiemelte, az Isten képmását hordozó ember úgy van megalkotva, hogy a szívében a helye van az Istennek.

„Aki hajnalban elmegy a sírhoz megsiratni Jézust, mert nem bírja látni Mesterét, Istenét a kereszten, kifeszítve, holtan, aki próbál mindent megtenni azért, hogy kifejezze Isten iránti szeretetét…, annak szívébe költözik az Isten. Annak szívében világosság gyúl. Ez az új teremtés világosságának útja, hogy minél inkább kifejezi valaki az Isten iránti szeretetét, belátva saját sötétségét minél inkább kifejezi, hogy rászorul Isten világosságára, annál inkább elterjed a szívében ez a nem teremtett fény.”

Világosság a sötétségben világít – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, Krisztus azért jött, hogy fölragyogtassa nekünk az új teremtés világosságát. „A kő el van hengerítve, kőkemény szívünkről is. Az akadály, a gát el van mozdítva, mert Krisztus föltámadt. Krisztus föltámadt a sírból, hogy új világosságot hozzon. Krisztus föltámad a szívünkben, hogy abban világosság ragyogjon. Krisztus föltámadt, hogy új életet adjon. Ne félj tehát semmitől, te ember, akit szeret az Isten, csak te is fejezd ki iránta a szeretetedet. Ezért mondják: »Kelj föl, te álmos, / Támadj föl holtodból, és Krisztus rád ragyog.« (Ef 5,14)”

Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanítása teljes terjedelemben ITT olvasható.

* * *

Miskolci Egyházmegye

„Föltámadás napja van! Világosodjunk fel ezen ünnepéllyel – biztatjuk egymást a pandémia sötétségében is újra meg újra – kezdte ünnepi szentbeszédét Orosz Atanáz püspök. „Ez a kívánt „felvilágosodás” azonban korántsem olyan, mint a történelemből ismert filozófiai mozgalom, amely az ész és az értelem fontosságát túlhangsúlyozva sok-sok csapást hozott az emberiségre.” – fogalmazott.



Mint mondta, most másféle „felvilágosodásra” biztatjuk egymást. Arra, amit az ősegyház himnuszából így rögzített Szent Pál: „Ébredj, te alvó, támadj fel halottaidból, és Krisztus rád ragyog!” (Ef 5,14) A húsvét hajnali ünneplés épp ezt jelenti – magyarázta a főpásztor, hiszen „Krisztus már feltámadt, de közösségünkben a föltámadott Krisztus ragyogása teszi lehetővé, hogy már világosság vagyunk az Úrban. (Ef 5,8)”

Orosz Atanáz püspök húsvét szent ünnepére írt gondolatait ITT olvashatják.

* * *

Nyíregyházi Főegyházmegye

Fél hatkor, még derengő hajnalban kezdődött el a feltámadási szertartás Nyíregyházán a Szent Miklós-székesegyházban. A hívek személyesen, illetve az otthonaikban, a közvetítések által is bekapcsolódhattak az ünnepi szertartásba, amelyet Szocska A. Ábel megyéspüspök végzett. A főpásztor mellett szolgált Papp Tibor főhelynök, Horváth Tamás, a papnevelő intézet spirituálisa, Polgári Bence, Kruppa Tamás parókus, Ignácz Gyula segédlelkész, Miló Miklós, Soltész János, Kocsis Dániel egyetemi lelkész, valamint Orosz István Mokiosz diakónus.

A feltámadási szertartást szokásosan kezdő körmenet helyett a papság és az asszisztencia a templom belső kapujához vonult, ahol Szocska A. Ábel megnyitotta a bezárt kapukat, majd felhangzott a Krisztus feltámadását hirdető ének: „Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott!”

Aranyszájú Szent János püspök húsvéti prédikációját és a kapcsolódó liturgikus szövegeket követően a papnövendékek többszólamú éneke következett. A szertartást ételszentelés zárta.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Húsvétvasárnap Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált szentmisét a pécsi székesegyházban.

A délelőtti szentmisén, Jézus feltámadásának ünnepe alkalmából gyűltek egybe a hívek az egyházmegye főtemplomában, hogy a történelem legnagyobb eseményére emlékezzenek, amely nemcsak az emberi méltóság alapját adja, de minden keresztény ember cselekvésének irányát is meghatározza, és amely hitünk alapja – olvasható a Pécsi Egyházmegye honlapján. Felföldi László pécsi megyéspüspök homíliájában hangsúlyozta, hogy a hit nem egy külső látásmód, hanem maga a természetesség.

„Sokszor úgy gondoljuk, a hit valami fergeteges erő vagy egy nagy tudás. De ettől nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, miként alakul sorsunk. Fogalmunk sincs róla, viszont hisszük, hogy Isten kezében minden rendben van. Hinni egyenlő azzal, hogy rábízzuk magunkat. Ha van bennünk zavar, akkor azt most el kell engedni!” – mondta a főpásztor, majd hozzátette, számtalan bizonytalan helyzettel találkoztunk és találkozunk most, illetve a jövőben: mit fogunk tanulni, mi lesz a foglakozásunk, milyen lesz a családunk?” Az ünnepi szentmise homíliájában elhangzott II. János Pál pápa híres mondata is: „Ne féljetek!”

Végül a főpásztor talán minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb magyar színészének soraival zárta gondolatait. Jávor Pál gyászmiséjében egy olyan felismerés, igazság hangzott el, mely mindenki számára megerősítés lehet. „Halálom után a szószékről hirdessék művésztársaimnak, közönségeimnek, minden testvéremnek, hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni, más érték nincs, mint ami odaát az örökkévalóságban Isten színe előtt is. Mert van örökkévalóság, örök élet, lélek, feltámadás.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

„Jézus halál feletti győzelme nem olyan, mint a „happy end” egy regényben. Ő nem egy legenda főszereplője, aki visszajött a halálból, hogy igazságot szolgáltasson, bosszút álljon ellenségein. Ő nem visszajött a halálból, hanem legyőzve túllépett a halálon, megmutatta és bizonyította, hogy él, de nem a földi életét hosszabbítja meg, hanem a győzelmét meg akarja osztani mindenkivel, amennyiben mindannyiunk számára nem csak a lelkünk, hanem egész test-lélek emberségünk számára végtelen perspektívát, örök jövőt nyitott és biztosított.

Ebben részt venni minden ember egyetlen végső célja, hazatalálása. Krisztus az élet abszolút győztese, a jó hír pedig az, hogy mindannyiunknak felkínálja a lehetőséget, hogy vele együtt mi is az Élet győztesei legyünk. Gratulálok mindannyiunknak a lehetőséghez, kicsit jobban becsüljük meg magunkat, éljünk vele!” – fogalmazott ünnepi beszédében Kiss-Rigó László.

A főpásztor Szeged-Csanádi püspök húsvéti köszöntője teljes terjedelemben ITT olvasható.

* * *



Székesfehérvári Egyházmegye

Az ünnepi szentmiséről szóló összefoglaló az egyházmegye YouTube-csatornáján megtekinthető.









Magyar Kurír