A járvány áldozata lett a ferences, aki a bombázások alatt is Aleppóban maradt

A New York Times nemrég indult sorozatában azokat a kiemelkedő személyiségeket mutatják be, akik a Covid-19-járványban vesztették életüket. A lap megemlékezett a mindig a szenvedőket szolgáló Edoardo Tamer atyáról is, aki augusztus 12-én hunyt el.

Edoardo Tamer maronita katolikus volt. 1937-ben született Libanon északi részén, Sir El Danniyehben, és gyerekkorától vonzotta a szerzetesi élet. „Meg volt győződve arról, hogy Isten a szerzetességre hívja, konkrétan ferences szerzetesnek” – mesélt róla elöljárója, Firas Lufti az amerikai lapnak.

A betlehemi Szent Katalin-rendházban töltötte a noviciátus idejét, 1956-tól. Kilenc évvel később szentelték pappá Jeruzsálemben; majd a bejrúti Szent József Egyetemen szerzett teológiai licenciátust.

Négy évtizeden át iskolákban, egyetemeken, plébániákon szolgált többek között Libanonban, Jordániában, Szíriában, Egyiptomban. 2007-ben került az aleppói Páduai Szent Antal-monostorba, ahol hosszú éveken át elöljáróként szolgált. Szeretett gyóntatni, mert örült, hogy reményt és békességet adhat az embereknek, emellett fordított olaszról arabra, többek között Szent Bonaventurát.

Ragaszkodott hozzá, hogy Szíriában marad, akkor is, amikor a legsúlyosabb harcok dúltak, amikor aki csak tudott, elmenekült Aleppóból. Továbbra is misézett, fogadta a látogatókat, ha szükséges volt, menedéket nyújtott a harcok elől menekülőknek. Azt mondta, ha kell, ott hal meg, és kitartott a bombázások alatt, mert az volt a küldetése, hogy a szenvedők mellett maradjon.

