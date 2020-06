A járvány idején orvosként dolgozó pap különleges tapasztalatai a kórházban

A sajtó képviselőinek elmondta, tisztában volt a veszéllyel, hogy megfertőződhet, de soha nem félt. Másokat véd, a plébánián karanténban él, mint egy remete, nem találkozik senkivel, egyedül ünnepli az Eucharisztiát.

Fabio atya fontosnak érezte, hogy a vészhelyzetben odaálljon tudásával a betegek és mindazok mellé, akik erejüket megfeszítve küzdöttek a vírusfertőzöttek életéért. Különleges tapasztalatokat szerzett az orvosláson kívül is. Elmesélte, hogy milyen sokan hívták félre a kollégái közül, sokszor nem hívő emberek is, hogy feltegyék a kérdéseiket, faggassák a hitről és az élet értelméről. Szíve mélyén őrzi ezeket „a világi gyónásokat”. Sokszor kérték az orvosok arra is, hogy mondja el a véleményét bioetikai kérdésekben.

Szörnyű szenvedést éltek át az emberek az intenzív osztályon a járvány tombolása idején; látta, mennyire félnek, és mennyire magányosak látogatók híján, mennyire unatkoznak, hiszen a lélegeztetőgépek okozta zajban még zenét sem lehetett hallgatni. Fokozta a rémületet, hogy a betegek nagyon sok embert láttak maguk körül meghalni.

Elmesélte, hogy a betegek sokszor nem tudták, hogy ő pap, hiszen a védőöltözetben nem ismerték fel, és nem is tudtak vele beszélgetni. Volt, akinek feladta a betegek szentségét, de nem tudja, az illető tudatában voltak-e annak, hogy egy pap áll előtte. Egy embert meg is gyóntatott, feloldozott a halálos ágyán. Húsvét reggelén fehér papi öltözetben végigment az osztályon és mindenkit megáldott, egy kis képet adott mindenkinek a feltámadt Jézusról, ez valódi vigasz volt sokaknak azokban a napokban.

„Egyre inkább értem, hogy a szenvedő, beteg ember képében Krisztust szemléljük, aki erőlködve halad az úton, amely még ma is túlságosan hasonlít a Golgota meredek útjához” – fogalmazta meg tapasztalatát. A szemináriumi évei előtt is orvosként dolgozott, betegeiben mindig Krisztus arcát látta: olyan nagy szeretetet látott meg, hogy új hivatás ébredt benne.

Fabio Stevenazzi, a gallaratei Szent Kristóf-templom plébánosa az Olasz Köztársaság Tiszteletbeli Lovagja címet kapta június 2-án Sergio Mattarella elnöktől 56 emberrel együtt, akik a koronavírus-járvány idején kitűntek szolgálatukkal. A Vatican Newsnak küldött üzenetében a díjátadó után köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak és hálát adott az Úrnak, „aki jóságában minket, szegény, gyenge embereket szent akarata eszközévé tesz, hogy gyermekei javát szolgáljuk”.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Avvenire; Vatican News

Magyar Kurír