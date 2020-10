A Jelenések könyvének üzenete ma – Bibliás találkozót tartottak Szatmárnémetiben

A résztvevők a találkozó elején rátekintettek életükre az információáradatban, ami körülvesz minket – hogyan érzékelik, hogyan dolgozzák fel a sok hatást. Megvizsgálták, ki hogyan sajátít el valamit: hallás, olvasás vagy más módszer révén. Mindezt azért, hogy alkalmazni tudják Isten szavának elsajátítására.

A nap döntő részében a Jelenések könyvét tanulmányozták, és – akarva-akaratlanul is – keresték a kapcsolatokat a jelennel, életükkel. Így már a szentíró helyzetét is közelinek érezték: a félelmek idején az ember intenzívebben fürkészi a válaszokat. De az ember azért is kíváncsi, mert amennyiben a baj közelségét érzi, a rendelkezésére álló információk alapján megpróbálja elkerülni azt – hangzott el a találkozón.

Vojtku László plébános tartott előadást a Jelenések könyvéről, kiemelve, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek, így megengedi, hogy az ember akarata teljesüljön, annak minden következményével együtt. Az emberek sokszor teljesen függetlennek érzik magukat, de a járványhelyzet is megmutatta, életünk nem független, nem teljesen a mi irányításunk alatt van. Ezért Istenre, a végtelen jó forrására, az ő szeretetére kell hagyatkoznunk. Isten nem kényszerít senkit sem a jóra, és a gonoszság nem tőle származik a világban. De Isten nem hagyta magára az embert, működik a világban, jeleket küld.

Isten azt szeretné, hogy változzunk meg, térjünk vissza hozzá, vegyük komolyan az ő törvényeit, amelyek a jobb életre segítenek, a javunkat szolgálják. A Jelenések könyve egy apokaliptikus képet fest, amelyben Isten megmutatja létezését, jelenlétét, uralmát a világ felett, és igazságot szolgáltat. A szövegen átsugárzik azonban Isten szeretete, amelyre minden időben hagyatkoznia kell az embernek – hangsúlyozta Vojtku László előadásában.

A találkozó résztvevői többször és több módon is megközelítették a kiemelt szöveget – meghallgatták, csendben elolvasták, majd közösen is, versről versre. Keresték azokat a szavakat, részeket, amelyek hatással voltak rájuk, megérintették őket. Élményeiket, gondolataikat megosztották egymással, így tapasztalták meg a bibliai szöveg kibontakozását.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír