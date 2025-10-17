A jeruzsálemi Caritas tápszerrel támogatja az édesanyákat és kisbabákat Gázában

A humanitárius folyosók megnyitása lehetővé tette, hogy nagyszabású segélyakciókat indíthassanak a térségben: a nemzetközi Caritas jeruzsálemi szervezete többek között a gázai csecsemők táplálását segítette tízezer doboz tápszerrel a tűzszünet első napjaiban, ezáltal nyújtva azonnali segítséget a rászoruló családoknak.

A tápszeradományokat a Caritas egészségügyi hálózatán keresztül juttatták el a családokhoz a Gázai övezetben. Elsőbbséget élveztek azok a csecsemők és kisgyermekek, akiknek az alapvető táplálása is súlyos hiányt szenvedett a háború idején. A tápszer-ellátmányt a Caritas orvosi teamjei juttatták el az alultáplált gyermekekhez és azokhoz az édesanyákhoz, akiknek nehézséget okoz gyermekeik táplálása.

Anton Asfar, a Caritas Jerusalem főtitkára hangsúlyozta, a szervezet küldetése az emberi méltóság és a legkiszolgáltatottabb személyek védelme. Elmondta: „A háború utáni első naptól kezdve teamjeink fáradhatatlanul dolgoznak a gázai emberek, különösen a legkiszolgáltatottabbak, a gyermekek, az édesanyák és az idősek támogatásán. A tápszeradományok nem csak az élelmiszerről szólnak, hanem az élet és a remény visszaadásáról is.”

A két évig tartó háború következtében sok család hónapokig nem jutott tiszta vízhez, orvosi ellátáshoz, és nem tudták táplálni gyermekeiket. E hatalmas kihívások közepette a Caritas Jerusalem elkötelezett amellett, hogy közel maradjon az emberekhez, és nemcsak alapvető ellátást nyújtson, hanem új reményt is adjon azoknak a közösségeknek, amelyek most elindulnak egy hosszú úton a helyreállítás, a megújulás felé.

Gáza déli részén a jeruzsálemi Caritas elsődleges egészségügyi ellátást, pszichoszociális támogatást és gyorssegélyeket biztosít az otthonuk elhagyására kényszerült, szenvedő családoknak. Szoros együttműködésben dolgoznak a helyi egészségügyi hatóságokkal és egyházi partnereikkel, hogy a humanitárius segélyek biztonságos és elérhető útvonalakon keresztül jussanak el a rászorulókhoz.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztőség

Magyar Kurír

(vn)