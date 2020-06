A jeruzsálemi latin pátriárka kénytelen földeket eladni Názáretben

Az eladási szándékot maga a pátriárka erősítette meg egy június 12-én megjelent közleményben, többek közt azzal a szándékkal, hogy véget vessen a közvéleményben és a médiában terjedő hamis és alaptalan találgatásoknak. „Nem titok – magyarázza –, hogy a Jeruzsálemi Latin Patriarkátusnak az utóbbi években hatalmas, körülbelül 100 millió USD-nyi adóssága gyűlt össze a Madabai Amerikai Egyetem építésének rossz menedzsmentje miatt. A tartozást nem a Vatikán, hanem különböző pénzintézetek felé kell törlesztenünk” – tette hozzá.

A szóban forgó egyetem (American University of Madaba, AUM) a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus intézménye, melynek alapkövét XVI. Benedek pápa áldotta meg 2009. május 9-én, és 2013. május 30-án avatták fel II. Abdullah jordán király jelenlétében. 2014 végén a Szentszék kénytelen volt közbeavatkozni az építkezés és a létesítmény működtetésének adminisztrációs és pénzügyi problémáiba. A Vatikáni Államtitkárság által erre a célra létrehozott testület az akkor Jordánia nunciusaként is működő Giorgio Lingua érsek által vezetett helyi bizottságnak adta át az egyetem körüli munkálatok közvetlen ellenőrzését és koordinálását 2015 júliusáig.

Pierbattista Pizzaballa érseket 2016 júniusában nevezték ki apostoli adminisztrátorrá – olvasható a most kiadott közleményben –, többek közt azzal a céllal, hogy „megoldást találjon ezekre a problémákra”. Az elmúlt négy évben széleskörűen újjászervezték az adminisztrációt, de látva az anyagi források előteremtésére tett erőfeszítések ellenére felhalmozott hatalmas adósságot, „világossá vált, hogy az egyetlen lehetséges megoldás ingatlanok eladása lehet” – írta a pátriárka.

Az értékesítésre szánt javak listáján jordániai ingatlanok is szerepelnek, ám ezek korántsem fedezik a törlesztéshez szükséges összeget, mivel a világgazdaság jelenlegi helyzete miatt az utóbbi időben az ingatlanpiaci árak is csökkentek az országban. Sok más próbálkozás után végül a názáreti földek eladása mellett határoztak. A döntést minden illetékes szerv, köztük a Szentszék is törvényesen jóváhagyta. A Názárethez tartozó földterületeket – tette hozzá a pátriárka – egy arab üzletember vette meg, az eladásból pedig kivettek „több mint 100 dunam (10 hektár) földet” a helyi keresztény közösség jövőbeni művei és kezdeményezései javára. A közlemény szerint az eladás melletti döntést nagy fájdalommal hozták meg, csakis azért, mert más kiutat nem találtak az egyébként megoldhatatlan anyagi válságból.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír