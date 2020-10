A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus pszichológiai tanácsadást is biztosít a híveknek a járvány idején

A jeruzsálemi Szent Vince Társulat ad helyszínt a tanácsadásoknak, de interneten keresztül is lehetőséget biztosítanak a konzultációra. Ugyanakkor nemcsak a pszichológiai, hanem a szociális, anyagi problémákban is igyekeznek segítséget nyújtani.

Másfél évvel ezelőtt a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus és a Szentföldi Ferences Kusztódia a jeruzsálemi Szent Üdvözítő-plébánián Amjad Sabbarra atya segítségével létrehozott egy családközpontot, amely a keresztény családok támogatását szolgálja: pszichológiai, lelki és szociális segítséget biztosít számukra. A plébánián megteremtettek egy pénzügyi „szeretetalapot” is, amely segélyt nyújt a rászoruló családoknak. „A kezdeményezés keretében a jobb anyagi körülmények között élő családoktól kértünk havi rendszeres felajánlást az alapba” – nyilatkozta Sabbara atya. „Öt hónap alatt hatvan család járult hozzá az alaphoz. Amikor látom az egyházközség tagjainak arcán a mosolyt, tudom, hogy nem volt felesleges a munkánk. A kezdeményezés által elért béke és jó visszatükröződik viselkedésükön, amely pozitív hatással van a családi kapcsolataikra is.”

A mostani projektet a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus indította útjára, hogy segítséget nyújtson anyagi és lelki szinten is Jeruzsálem, Ciszjordánia, Gáza és Jordánia egyháza „élő köveinek”. Támogatást tudnak adni orvosi ellátás, gyógyszervásárlás, műtéti beavatkozás és az egészségügyi vészhelyzet okozta költségek fedezésére. A járvány terjedése komoly következményekkel járt a Szentföldön, amely már előtte is gazdasági, politikai és szociális nehézségekkel küzdött. Egyre többen veszítik el munkájukat. Ilyen körülmények között a patriarkátus nemcsak anyagi, de pszichológiai tanácsadással is igyekszik orvosolni a helyi keresztények problémáit.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír