A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus sajtóközleménye a gázai megállapodás kapcsán

Kitekintő – 2025. október 9., csütörtök | 16:18
A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus október 9-ei hivatalos közleményében örömmel szólt a Gázai övezetben elért megállapodásról, amely tűzszünetet és a túszok, valamint a palesztin foglyok szabadon bocsátását irányozza elő. A nyilatkozat szerint ez a lépés új reményt adhat a térségben élőknek, és a háború utáni újjáépítés kezdetét jelentheti.

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus örömmel fogadja annak a megállapodásnak a bejelentését, amely előirányozza a Gázai övezetben zajló támadások beszüntetését, valamint a túszok és a palesztin foglyok azonnali szabadon bocsátását. A patriarkátus őszintén reméli, hogy ezt a megállapodást teljes mértékben és hűségesen végrehajtják, hogy ez valóban a szörnyű háború végének kezdetét jelenthesse. Hangsúlyozza továbbá az azonnali humanitárius segítségnyújtás sürgető szükségességét, valamint a Gázában szenvedő lakosság számára elegendő segély feltétel nélküli bejutásának abszolút fontosságát. A patriarkátus mindenekelőtt azért imádkozik, hogy ez a lépés megnyissa a gyógyulás és a megbékélés útját mind a palesztinok, mind az izraeliek számára.

Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka kijelentette: „Ez jó hír, és nagyon örülünk neki. Ez az első lépés, az első szakasz. Természetesen még sok más is hátravan, és bizonyára más akadályok is lesznek. De most örülnünk kell ennek a fontos lépésnek, amely egy kicsivel több bizalmat hoz a jövőbe, és új reményt is ad, különösen az embereknek, izraelieknek és palesztinoknak egyaránt.”

„Most végre valami újat és mást látunk. Természetesen a tárgyalások új légkörben folytatódnak majd, ahogy a Gázában élők élete is, amely még hosszú ideig szörnyű marad. De most boldogok vagyunk, és reméljük, hogy ez csak egy új szakasz kezdete, amelyben apránként elkezdhetünk nem a háborúról, hanem a háború utáni újjáépítésről gondolkodni.”

A patriarkátus elismerését fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a tárgyalásokban, és köszönetet mond fáradhatatlan erőfeszítéseikért, amelyek lehetővé tették ezt a lépést.

Ebben a kényes időszakban a patriarkátus mindenkit arra hív, hogy csatlakozzon a békéért való közös imádsághoz, amelyet XIV. Leó pápa október 11-ére hirdetett meg. Az Úr irgalmazzon a Szentföldnek, és adjon neki békét.

Forrás és fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Magyar Kurír
(hj)

