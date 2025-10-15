A jeruzsálemi vallási vezetők szerint a békefolyamatba a kétállamiságot is bele kell foglalni

„[Az Úr] mindenütt megszünteti a háborúkat, egészen a föld határáig, széttöri az íjakat és összezúzza a fegyvereket, tűzben égeti el a pajzsokat. Álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten: magasztalni fognak engem a nemzeteknek, és magasztalni fog a föld.” (Zsolt 46,9–11)

A háború tépázta térség több millió lakosával és világszerte több százmillió emberrel együtt mi, a jeruzsálemi egyházak pátriárkái és vezetői is örvendünk a nemrég életbe lépő gázai tűzszünetnek, valamint a foglyok és túszok szabadon bocsátásának.

Szeretnénk élni a lehetőséggel, és elismerésünket fejezzük ki a hatalmas erőfeszítésekért a nemzetközi közösség mindazon tagjainak, akik fáradhatatlanul dolgoztak ennek a jelentős eredménynek az elérésén. Reméljük és bízunk abban, hogy a tűzszünet eme első fázisa valóban a gázai háború végét jelenti, és bármely további nézeteltérés a két fél között tárgyalás és közvetítés útján rendezhető lesz, a lehető legnagyobb önmérséklettel, mellőzve az ellenségeskedés újrakezdését. Már eleget szenvedett a régiónk egésze ahhoz, hogy ne akarjunk máshogy gondolkodni. Most van itt az ideje, hogy elinduljunk a gyógyulás és kiengesztelődés nagyon hosszú útján, amire oly nagy szükség van palesztinok és izraeliek között.

Erre bátorít bennünket az az elkötelezettség, amelyet a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó résztvevői számos más nemzetközi szereplővel együtt tanúsítottak az egyezmény megkötésekor, és reméljük, ez a lenyűgöző globális mobilizáció hamarosan széles körű humanitárius műveletben is testet ölt, amely azonnali segítséget nyújt a gázai palesztinoknak és a régió más közösségeinek, ahol sokan otthonuk elhagyására kényszerültek, sokan életüket vesztették, megsebesültek, éheztek, elveszítették a jövedelemforrásukat.

Ezért sürgetőleg kérjük, hogy a Gázai övezetbe és más érintett közösségekbe ne csak élelmiszert, tiszta vizet, üzemanyagot és gyógyszereket juttassanak el mielőbb, hanem ideiglenes menedékeket és egészségügyi ellátást nyújtó létesítményeket is – mindezzel előkészítve egy gyors és átfogó programot, amely a romeltakarításra, illetve a megsemmisült otthonok, üzletek és a polgári infrastruktúra újjáépítésére irányul.

Ugyanakkor továbbra is nagy aggodalommal látjuk, hogy egyre több agressziót szenvednek el a ciszjordániai közösségek a telepesek terjeszkedése miatt. Ezért arra kérjük az érintett feleket és az egész nemzetközi közösséget, hogy a jelenleg zajló tárgyalások látószögét tágítsák ki, és az foglalja magába Ciszjordánia és Gáza megszállásának lezárását is, és jöjjön létre egy palesztin állam, amely békében él Izrael állammal. Úgy gondoljuk, kizárólag ezen az úton jöhet létre igazságos és tartós béke a Szentföldön és a tágabb Közel-Keleten.

Szeretnénk külön bátorításunkat kifejezni azok felé, akik a Szent Porfíriosz ortodox templom és a Szent Család katolikus templom területén élnek, valamint azok felé, akik az Al-Ahli anglikán kórházban szolgálnak. A hitben való kitartásotok az elmúlt két év mérhetetlen szenvedései közepette ragyogó példát jelent valamennyiünk számára. Biztosítunk benneteket továbbra is imáinkról és támogatásunkról, és mindent megteszünk, hogy az elkövetkező hetek és hónapok igazolják bizalmatokat az isteni gondviselésben.

Ebben a lelkületben csatlakozunk keresztény testvéreinkhez és a többi jóakaratú emberhez szerte a világon, és velük együtt adunk hálát a Mindenhatónak, amiért eljöhetett ez az ígéretes pillanat, még ha tisztában is vagyunk vele, hogy a béketeremtés munkája éppen csak elkezdődött. Az Úr adja meg valamennyiünknek a kegyelmet, hogy újra elkötelezzük magunkat emellett a létfontosságú feladat mellett, tereljen minket a béke aranykora felé, amelyről már a régi idők prófétái és bölcsei is álmodtak – és amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus életét áldozta, majd feltámadt a halálból az új életre.

Forrás: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó: Custodia.org

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír