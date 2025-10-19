A jó hír és a remény hangja – 25 éves az egri Szent István Rádió

A szertartás kezdetén Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségét működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket: Ternyák Csaba egri érseket, Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspököt, a nagy számban jelen lévő paptestvéreket, a munkatársakat és minden ünneplőt. Ezt követően felkérte a főpásztort a szentmise bemutatására.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: Jézus Krisztus evangéliumban feltett kérdésére – ha visszajön, talál-e hitet a Földön? – 25 évvel ezelőtt Seregély István érsek igent mondott azzal, hogy elindította a Szent István Rádiót. A mai napig ez áll a küldetés középpontjában, s közösen hálát adunk a bátor kezdeményezésért, és a később indult Szent István Televízióért.

Az oltáron Szent István ereklyéjére mutatva a főpásztor elmondta: ezt az ereklyét kérésére Erdő Péter bíboros ajándékozta a szerkesztőségnek, s a rádió stúdiójában őrzik, illetve Szent István őrzi a rádiót. „Szent királyunk oltalmazza, védi egyházmegyénket sok évszázada” – tette hozzá Ternyák Csaba.

Szent Lukács napja van, a liturgia viszont a missziós vasárnap előesti szentmiséje, s ez az együttállás különös üzenetet hordoz. Az evangelista a világ üdvözítőjét hirdeti, középpontba állítja Jézus Krisztust, s lelkisége inspirálja a szerkesztőség munkatársait, hogy szolgálják az evangéliumot.

A misszió az Egyház legfontosabb feladata, s így a rádióé is. Az igehirdetés és az imádság a templomi keretek mellett a modern eszközökön keresztül is el kell, hogy jusson az emberekhez

– mutatott rá a főpásztor.

A jubiláló rádió, mely az ország első katolikus rádiójaként kezdte meg tevékenységét, alkalmas a belső misszióra a hívek körében és a külső misszióra, az előevangelizációra, mely a távolabb lévőket szólítja meg.

Nemcsak a katolikusokhoz, hanem minden emberhez szól, akik fogékonyak a jó hír és a remény hangjára.

A szentévben kiemelten fontos, hogy a jó hír hangja és a remény hangja legyen – szögezte le az érsek.

A Szent István Rádió Észak-Magyarországon látja el a katolikus rádiózás feladatait a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóvoltából és támogatásával, a főpásztor köszönetet mondott ezért, valamint a hallgatók imádságos és anyagi támogatásáért is.

Ternyák Csaba kiemelte: a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat a diákságot kapcsolja be a rádió munkájába. A fiatalok mellett

nagyon fontosak azok az idős, beteg hallgatók, akik számára a rádió jelenti a kapcsolatot a világgal és lehetőséget ad, hogy bekapcsolódjanak a szentmisébe, az imádságokba.

A leghatékonyabb igehirdetés a jó példa, s a tettek mellett szóval is kell hirdetni az evangéliumot, hiszen Krisztus is ezt parancsolta. A rádió az Egyház missziójának ügyét szolgálja – tette hozzá az érsek, s köszönetet mondott a korábbi és jelenlegi munkatársaknak munkájukért, s biztatott mindenkit a hitben való elmélyülésre. A főpásztor köszönetet mondott – a betegsége miatt távollévő – Katona István nyugalmazott egri segédpüspöknek, akit a rádió nagy apostolának nevezett, s köszöntötte 97. születésnapja alkalmából. Köszönetet mondott ezenkívül a rádiós szolgálatba bekapcsolódó papoknak, kispapoknak, önkénteseknek missziós munkájukért.

A szertartás végén Ternyák Csaba vezetésével a szerkesztőség munkatársai a Mária-kápolnába vonultak, ahol a közösség létszámára utalva 45 szálból álló virágcsokorral és imádsággal köszöntötték a Szűzanyát.

A szentmisén az Egri Érseki Fiúkórus és Kubik Tamás orgonaművész adta a zenei szolgálatot.

A hálaadást követő gálavacsorán Szarvas István elnök a rádió alapításának körülményeit, az eltelt éveket idézte fel, kitérve a kezdeti nehézségekre, az évek alatt felmerült problémákra és örömökre. Személyes tapasztalatait felidézve erősítette meg: sok ágyhoz kötött ember társa a mindennapokban a rádió hangja. Elmondta még: a szerkesztőség munkatársai imakilenceddel is készültek az évforduló megünneplésére.

Ternyák Csaba köszöntőjében az együttműködés jelentőségét méltatta, utalva a meghívottak között helyet foglaló budapesti vendégekre, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezetőire.

Bérczessy András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató-főszerkesztője az „égi szerkesztőségben” lévőkről emlékezett meg, Urbán Péter marketingvezetőről és Simon György örökös főszerkesztőről.

Ezután Katona István nyugalmazott egri segédpüspök leveléből osztott meg egy részletet a jelenlévőkkel: „Sajnálattal tudatom, hogy súlyos betegségem miatt nem tudok részt venni a hálaadó szentmisén. Visszaemlékezem a rádióval kapcsolatos beszélgetésekre, azokra a gondolatokra, amelyek felmerültek a rádió létrehozásával kapcsolatban. Valóban nagy feladatot jelentett, de Seregély érsek úr bátor elhatározása döntött: vagy bukunk, vagy győzünk. Természetesen Isten segítségével és a hívek bátorságával a döntés megszületett. Szent István első királyunk és a magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlottuk fel nagyon szeretett rádiónkat, amely él, működik és terjeszti Isten igéjét. Hála ezért Istennek, a mindenható Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiért ma hálát adhatunk és kérjük a rádiónak további fennmaradását és működését.”

A köszöntők után Fehér István, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze Lackfi János József Attila-díjas költő Szó-lépcsőn a magas égig című alkotását adta elő, ezt a verset a szerző a Szent István Rádió és Televízió születésnapjára alkotta. A vers teljes terjedelmében itt olvasható.

Dér Gabriella színművésznő hangján számos irodalmi alkotás szólal meg a Szent István Rádióban, nemrég Szent Fausztina nővért személyesítette meg naplóját interpretálva, a gálaműsoron ebből adott elő egy részletet.

Szajkó Anita énekművész a rádió külsős munkatársaként is dolgozik, a műsorban Josh Groban You raise me up című dalát adta elő.

A gálán köszöntötték az indulás éve óta a szerkesztőségben dolgozókat, emlékplakettet kapott Elek Tibor gondnok, recepciós; Farkas Erzsébet szerkesztő-riporter, műsorvezető; Fehér József technikus; Hamar Dénes gazdasági vezető; Pap Ildikó szerkesztő-riporter, műsorvezető; Papp Péter szerkesztő-riporter, műsorvezető; Péderi Zsolt műszaki vezető; Somosvári Eszter Anna szerkesztő-riporter, műsorvezető; Szanyiné Nagy Mária könyvelő és Tikovits Ernő szerkesztő-riporter, műsorvezető.

Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek átadta a szerkesztőségnek a Szentatya áldásáról szóló dokumentumot. Ezen olvasható: „Őszentsége, XIV. Leó pápa a Jubileumi Szentévben szívből adja Apostoli áldását alapításának 25. évfordulója alkalmából a Szent István Rádió munkatársai és hallgatói életére, kérve számukra az égi kegyelmek bőséges ajándékát, valamint a Boldogságos Szűz Mária anyagi oltalmát, hogy bizalommal teli szívvel és elmével tartsák mindig ébren és hirdessék a Remény Lángját a világban.”

Juhász Ferenc pasztorális helynök, a rádió alapítója és első vezetője pohárköszöntőjében amerikai kolllgája szavait idézte, aki úgy fogalmazott: a rádió egy olyan gyermek, amely sosem nő fel, folytonosan öltöztetni, etetni kell. Így mindig kell valakinek gondoskodnia róla. Ehhez kívánt sok erőt és Isten bőséges áldását.

A program szeretetvendégséggel ért véget.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Lénárt Márton

Magyar Kurír