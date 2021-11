A jövő papságáról és Egyházáról szólt a szegedi papnövendékek hétvégi lelkigyakorlata

A közös gondolkodás része annak a folyamatnak, amelyet Ferenc pápa szinodális útnak nevez. A pápa három egyszerű dologra hívja meg a keresztényeket: közösségre, részvételre és küldetésre.

Az első nap a közösségen volt a hangsúly, mégpedig film, társasjáték és kötetlen beszélgetés formájában.

Másnap Gulyás Péter egyházi fejlesztő segítségével mélyítettük el az önismeretünket és néztünk rá a jövő papságára, Egyházára. A délelőtt során megosztottuk egymással, hogy milyen személyiség vagyok, milyenek az elképzeléseim a papságról, milyen lelkipásztorrá szeretnék válni. A délutáni program egy időutazásra hívott minket. Elképzeltük, hogy tízéves papság után hol leszünk, milyen plébánián és milyen közösségben fogunk szolgálni. Mindezek után pedig tágabb körben néztünk rá a jövőre, pontosabban olyan időre, ami még belátható. Csoportmunkában képzeltük el, hogy mi várható reálisan a magyar társadalomban, a magyar katolikus egyházban és a plébánia közösségének életében 2040-re.

E hétvége által még jobban megismerhettük magunkat és egymás személyiségét, illetve elképzeléseit. Azonban a jövőt igazán úgy lehet csak alakítani, hogy először reflektálunk a múltra, megnézzük a jelent, majd pedig a Szentlélek vezetésével előretekintünk és tervezünk. Ezt a folyamatot újra és újra be kell járnunk, hiszen az idő megy, a világ és mi magunk is folyamatosan változunk. Így tervben van, hogy több, ehhez hasonló tréning segítségével beleássuk magunkat a részletekbe, hiszen a jövő rajtunk is múlik.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Magyar Kurír