A kamilliánusok megkezdték hivatalos missziójukat Pakisztánban

Néhány kamilliánus testvér időszakosan ugyan, de már a 2000-es évek eleje óta jelen volt Pakisztánban. Január 22-én Szent Kamill betegeket szolgáló rendje hivatalosan is megnyitotta első házát Karacsiban, a pakisztáni fővárosban. A város érseke, Joseph Coutts bíboros áldotta meg az épületet – adta hírül a UCA News hírügynökség. „Örülök, hogy megkezdődik itteni tevékenységetek. Szükség van rá – mondta a bíboros az ünnepségen. – Túl gyakran megfeledkezünk a betegekről. Nem vagyunk megfelelően felkészülve rá.”

A szerzetesek új kezdeményezése Mustak Andzsumnak köszönhető, aki az egyetlen pakisztáni származású kamilliánus. Hivatása éppen a rend tagjai, kiváltképpen a Luigi Galvani és Rino Metrini által korábban végzett munka eredménye. Jelenleg Galvani az indonéz kamilliánusok elöljárója. A rend folyamatosan segíti Pakisztánt, részben távolról, különböző támogatási programokkal és betegsegítő projektekkel a fajszalábádi, multáni és hiderábádi egyházmegyében. 2011-ben Luca Perletti testvér, a kamilliánusok akkori főtitkára kezdeményezésére megalapították a pakisztáni világi kamilliánus családot, amelynek tagjai amellett, hogy a leginkább rászoruló családokat segítették, az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatóiként is tevékenykedtek.

Az, hogy egy kamilliánus szerzetes mostantól állandóan jelen van a területen, ösztönzést jelenthet a jövőben más helyi hivatások születéséhez, és pontosan ez a misszió elsődleges célkitűzése

– ahogyan ezt Luigi Galvani kifejtette a Vatikáni Rádióban.

„Alapítónk, Szent Kamill álma ez volt: »Eljön a nap, amikor rendem elterjed az egész világon.« Most Pakisztánban is valósággá válik az álom. Szerencsére van egy pakisztáni atya, aki a Fülöp-szigeteken készült fel hivatására, aztán velem jött Indonéziába, és most ott van hazája első kamilliánus házában. Maga köré gyűjtött néhány fiatalt, mert a fő cél most az új »munkások« felkészítése az Úr szőlőjébe. Ezért már küldött is hozzánk Indonéziába két pakisztáni fiatalt, akik nagyon érzékenyek és nagy felelősségtudat él bennük. Ez a két fiatalember filozófiát tanul, idén végzik a noviciátust, majd visszatérnek Pakisztánba.

Joseph Coutts bíboros tárt karokkal fogadott bennünket egyházmegyéjében. Tehát Andzsum atya foglalkozik a fiatalok csoportjával, és egy másik pozitív dolog, hogy van két vagy három világi hívőkből álló csoport, akiket megérintett a kamilliánus lelkiség, betegeket látogatnak és segítik a szegényeket.

Reméljük, hogy az elkövetkező években tovább fejlődhetünk, hogy más szociális kezdeményezéseket is megvalósíthassunk. A Covid-19-vírus miatt kialakult helyzetben sikerült segítséget kapnunk Rómából is, mintegy ötszáz családnak tudtunk támogatást nyújtani” – mondta Luigi Galvani.

Jelenleg tehát nem egy betegek számára fenntartott otthon létesítése, hanem inkább a képzési tevékenység a rend célja: „Ez most egy képzéssel foglalkozó közösség, mert a fő cél az emberek felkészítése. Majd amikor kialakul egy kis csoport, akkor elkezdhetünk másféle munkát is, mint Indonéziában, ahol már felkészítettünk öt édesapát és több szerzetesi fogadalmat tett fiatalunk is van, így már két területen szociális tevékenységet is folytatunk. Ugyanezt szeretnénk megismételni Pakisztánban is, mert

persze el lehetne indítani egy konkrét tevékenységet, de ha nincs hozzá személyzetünk...Tehát először fel kell készíteni az embereket, majd csak utána következhetnek a különböző tevékenységek”

– fogalmazott Galvani.

„Néhány évvel ezelőtt egy víztisztítási projektet valósítottunk meg. Az utóbbi időben egy fejlesztési terven dolgozunk néhány család javára az olasz karitász közreműködésével, amelynek célja, hogy segítse a családokat például néhány állat megvásárlásával, hogy önellátóbbá tudjanak válni. Karacsi érseke erősen buzdít bennünket, mondván: »Csináljátok, siessetek új jelölteket felkészíteni, mert szükségünk van rátok«” – zárta az interjút Luigi Galvani kamilliánus szerzetes.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír