A Kaposvári Egyházmegye fenntartja a korlátozásokat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye alapján és a járvány kezdete után egyházmegyénkben kiadott Őrzője vagy a testvérednek című levelem alapján úgy rendelkezem, hogy még várjunk!

A paptestvéreim és a rájuk bízott hívek iránti felelős szeretettől vezérelve szeretném elkerülni, hogy templomaink a fertőzés gócpontjává válhassanak, és papjaink, valamint az idős, beteg testvéreink egészségét veszélyeztessük. Amennyiben a most kezdődő országos tesztelés megnyugtató eredménnyel zárul, akkor fokozatosan enyhíthetünk a jelenlegi helyzeten. Kérem, hogy a hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket. Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária és Szent László király közbenjárását.

Kaposvár, 2020. május 5.

† Varga László megyéspüspök

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír