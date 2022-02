A karácsonyra szánt utolsó magyar adományokat is szétosztották Banguiban – Köszönjük olvasóinknak!

A Nyolc Boldogság Közösség 1985-ben alapított missziót Banguiban, a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Azóta négy polgárháború tört ki az országban, de a szerzetesek hűségesen kitartottak a szenvedő lakosság mellett. A harmadik polgárháború 2015-ben hivatalosan véget ért, azonban 2016 óta már a negyedik háború folyik, az ország 80 százalékát hadszíntérré változtatva; a lakosság mélyszegénységben él.

Balog Márta nővér, a Nyolc Boldogság Közösség afrikai elöljárója tavaly novemberben járt Banguiban. Hazatérve kereste meg szerkesztőségünket, hogy segítsünk a jelenlegi reménytelen, nehéz helyzetben valamivel meglepni a gyerekeket karácsonyra. A közösség eredetileg 700 gyereknek gyűjtött, fejenként 2500 forintot. 1,7 millió forintot céloztak meg, ám – többek között olvasóink nagylelkűségének hála – ennek a sokszorosa, 6,4 millió forintnyi adomány gyűlt össze.

Isaac-Marie Ahoulou atya, a Nyolc Boldogság Közösség bangui missziójának felelőse február közepén számolt be a homokkomáromi Nyolc Boldogság Alapítványnak arról, miként osztották szét az adomány utolsó részét.

„Hála az Alapítvány által összegyűjtött adományoknak, a Nyolc Boldogság Közösség bangui missziója több alkalommal és több helyszínen is tudott segíteni Banguiban” – írta a felelős. A kapott adományból csomagokat állítottak össze, amelyek halkonzervet, vécépapírt, rizst, olajat, szappant, csecsemőknek tápszert, tésztát, paradicsomkonzervet, fertőtlenítőt, 200 hajas babát, 250 játékautót és 200 focilabdát tartalmaztak.

Az így összeállított ajándékcsomagokat négy helyszínen osztották szét. Száz gyermeknek vittek ajándékcsomagot a „Voix du Coeur” (Szív szava) alapítvány által fenntartott bangui árvaházba. Banguiban található a Szent Károly árvaház is, ahol negyven gyerek él, az ajándékokon kívül ide nagy mennyiségű élelmiszert is szállítottak. A Nyolc Boldogság Közösség missziója meghívott 450 – 3 és 17 év közötti – gyermeket abból a szegénynegyedből, ahol élnek. Nekik főleg az ajándékokból juttattak.

Támogattak az adományból ezenkívül egy krízishelyzetben levő anyákat, gyerekeket befogadó központot is Banguiban. Az intézmény 1972 óta működik, nőket fogad be gyermekeikkel együtt, utcagyerekekkel foglalkozik, illetve árva gyerekeket kísér, akik átmenetileg befogadó családoknál vannak elhelyezve. A központban jelenleg 29 gyerek lakik bent, az utcán élők közül 130 gyereket hívtak meg, a családoknál levők közül pedig százat arra az alkalomra, amikor a Nyolc Boldogság Közösségtől ellátogattak a központba. A központnak juttattak ajándékokat és élelmiszercsomagokat is.

„Nagyon hálásak vagyunk a magyarországi nagylelkű adományokért” – tette hozzá a szerzetes pap február 13-án kelt levelében.

