A Karitász ajándékokkal kedveskedett a magyarországi ukrán görögkatolikus közösség családjainak

A Szent Mihály-templomban ünnepelt szentmise végén Gáborij Damjan görögkatolikus lelkipásztor, aki tizenkét éve végzi a Magyarországon tartózkodó ukránok pasztorációját, köszöntötte a magyar Katolikus Karitász képviselőit, akik ajándékokat hoztak az itt élő, a háború elől menekült ukrán közösség családjainak.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy nem csupán ajándékokat, hanem személyes szeretetüket, szolidaritásukat hozták el, hogy az ukrán közösség tagjai is érezzék: nincsenek egyedül nehéz helyzetükben.

Karácsony közeledtével arra buzdította az résztvevőket, hogy ők is fejezzék ki személyes szeretetüket másoknak, ahogyan módjukban áll. Ahogy a Karitász adventi segélyprogramjának neve is hirdeti: tárjuk ki a szívünket mások felé, hiszen a szeretetszolgálat is küldetésünk – hangsúlyozta Zagyva Richárd.

Részt vett a szentmisén Klaus Höhn, a Katolikus Karitász németországi jószolgálati nagykövete is, aki adományokkal segítette a segélyszervezet egész éves munkáját és adventi programjait.

Az ünnepélyes esemény lezárásaképpen a templom előtt 71 gyermekeknek adtak át angyalbatyu ajándékdobozokat; a közösséghez tartozó 27 ukrán görögkatolikus családnak karácsonyi édességeket is tartalmazó élelmiszercsomagokkal kedveskedtek.

Forrás: Katolikus Karitász



Fotó: Vermes Tibor



Magyar Kurír