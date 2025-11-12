A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány októberi hírei

Október 19-én Nevetlenfaluban az új óvoda dísztermében a Csíksomlyóról érkezett Böjte Csaba OFM atyával Bán Jónás OFM beszélgetett. A felvételen a nagyszőlősi plébániáról érkező csoporttal láthatjuk.

Október 21-én Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök celebrált szentmisét. Koncelebráltak Weinrauch Márió OFM nagyszőlősi plébános és a munkácsi egyházmegye magyar ajkú lelkipásztorai, akik továbbképzésen vettek részt a Kapisztrán Szent János lelkigyakorlatos házban.

Október 23-án a Kapisztrán Szent János ferences kolostortemplom búcsúja és a tizenkilencedik templomszentelési évfordulója volt. Az ünnepi szentmisét Weinrauch Márió OFM mutatta be.

Október 26-án az Urunk Mennybemenetele plébániatemplom harmincnegyedik szentelési évfordulóját ünnepelték.

Október 26-án elsőáldozás volt a királyházi Szent Péter és Pál apostolok-plébániatemplomban. Tíz gyermek és egy felnőtt elsőáldozásáért adtak hálát.

November elsején, mindenszentek ünnepén, a 14 órakor kezdődő imaórán kérték az Urat az áldott békéért.

Ezt követően ünnepi szentmise volt a Szent Cecília-temetőkápolnában, amelyet Weinrauch Márió OFM mutatott be. A szentmise végén közösen imádkoztak elhunyt szeretteikért, a háborúban elhunytakért és mindazokért, akikről senki sem emlékezik meg.

Szöveg: Szviscsu Marina

Fotó: Szviscsu Marina – Nagyszőlős, Fodor Antonina – Királyháza, Fudella Attila – Nevetlenfalu

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír