A kárpátaljai Pósaházán tartották a Munkácsi Egyházmegye ifjúsági lelkigyakorlatát

A mai világban gyakran halljuk a népszerű mondást: „Tedd azt, amit a szíved mond!” Ám ritkán tesszük fel a valóban fontos kérdést: „Ki tölti meg a szívemet?” Ezekkel a gondolatokkal indult a lelkigyakorlat.

Tematikus konferenciasorozatában Jurij Holotyuk atya segített a fiataloknak felismerni azokat a mély lelki alapelveket, amelyek a „probléma” és a „kihívás” szavak mögött állnak. Rámutatott arra, hogy a probléma lefelé húz, míg a kihívás a növekedés útját nyitja meg. Ahhoz, hogy egy fiatal túljusson lelki vagy életbeli válságain, nem menekülnie kell, hanem új nézőpontot kell találnia. Ebben pedig a hit nyújt igazi segítséget.



A fiataloknak a lelkigyakorlatideje alatt mindennap lehetőségük volt szentgyónásra, szentmisén való részvételre, valamint arra, hogy elmerüljenek a csend, az ima és a bizalom légkörében – az estéket különösen meghitt pillanatok jellemezték.

A pénteki keresztimádás során a csendben és a gyertyafénynél a fiatalok Krisztus lába elé helyezhették sebeiket, félelmeiket, személyes történeteiket. Szombaton a szentségimádást a Szent József Nővérek zenei szolgálata kísérte. Ezek a lelkigyakorlat megható részei voltak, amikor Isten megérintette mindazok szívét, akik bizalommal érkeztek.

Az ifjúsági lelkigyakorlatot záró szentmisét Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök celebrálta.



A pósaházi lelkigyakorlat az egyházmegye fiataljai számára valódi találkozóhellyé, az őszinte kérdések helyszínévé vált, az ima és a béke idejévé, valamint lehetőséggé belső kihívásaik mélyreható újragondolására.

A mai fiatalok mindenben az értelmet keresik. Ez a lelkigyakorlat ismét megmutatta: az értelem ott születik, ahol a szív engedi, hogy Isten töltse meg.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír