A katekéta Jézus arca, hangja és szava – A Pécsi Egyházmegye hitoktatóinak tartottak továbbképzést

„A korábbi dokumentumokkal összehasonlítva ezúttal különösen is hangsúlyos a missziós identitás, a tanítványi lét, a kísérés, a közös tanulás, illetve a képzés egészére kiterjedő egységben látás fontossága. A képzésre úgy kell tekintenünk, mint egy belső és állandó folyamatra, melyben a katekéta megnyílik Isten Szentlelke előtt, és engedi, hogy az munkálkodhasson benne, aki őt meghívta, „megformálva benne a Fiú arcát, akit az Atya küldött”. Ez a szakmai és lelki felkészítés mindig egy Krisztus-központú folyamat marad, melynek a célja, hogy a katekéta a Názáreti Jézus arca, hangja és szava legyen” – írta az új direktóriumról Serfőző Levente a Magyar Kurírban.

A katekéta a direktórium szavai szerint: kísér, nevel, formál, bevezet, megvilágít, értelmez. Eredményorientált világunkban ez nem könnyű, hiszen a fentiek mind olyan folyamatok, melyektől nem várhatunk azonnali eredményt. Szent Pálra gondolva, aki a Szentléleknek sem eredményeiről, hanem gyümölcseiről ír – a katekéta feladata is elsősorban a „vetés, a gondozás és az érlelés” – hangzott el az online továbbképzésen.

A katekéták „apostoli és tanítói szolgálata alapos és minőségi felkészítést kíván – olvasható a már idézett írásban –, mely az alapképzéssel csak elkezdődik, és egész életen át tartó tanulást igényel”.

A hitoktató tudása folyamatos frissítésre szorul, fontos, hogy a katekéta tanulékony legyen, nyitott az újra, a másra, tanuljon meg tanulni és legyen igénye az állandó önképzésre. Mindez önismeretet és alázatot kíván, képességet és szándékot arra, hogy szembenézzen saját valóságával is, felmérje, mik a gyengeségei és erősségei.

Kapcsolatban lenni minden növekedés, fejlődés feltétele. Kollegiális kapcsolataiban is egyszerre egymás tanítványai és mesterei, ha hagyják kísérni magukat, felismerik, mire van szükségük, hogy másoktól megtanulják, illetve elfogadják a segítséget és a tanácsot.

Az új direktórium kitér a katekézis és digitális kultúra kapcsolatára is. Az online tér egy elkerülhetetlen új kontinens, amely alakít és diktál, átszövi az életünket, kapcsolatainkat, átalakítja a nyelvezetet, gondolkodást, értékvilágunkat; mindeközben a dezinformációk, az erőszak és a magány terepe is. A katekétának a digitális térben is evangelizálnia kell, ehhez pedig új nyelvet, gondolkodásmódot tanulnia és még nagyobb hangsúlyt fektetnie arra, hogy a „való világban” minőségi tapasztalatot adjon – hívta fel a figyelmet Serfőző Levente.

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által szerkesztett katekézis új direktóriuma, mely kitüntetett figyelemmel tárgyalja a hitoktatás feladatait, nehézségeit és lehetőségeit, kitérve a katekéták képzésére is, 2022 őszén jelenik meg magyar nyelven. A katekézis az Egyház missziós evangelizációjában című első rész közel harminc pontban fogalmaz meg direktívákat, ezzel is jelentőséget adva a képzés témájának.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Siposné Antal Tímea hitoktatási pedagógiai munkatárs

Magyar Kurír