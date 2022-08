A Katolikus Rádió stúdiójában készül a Színészlegendák sorozat legújabb része is

Ezúttal olyan színészek, rendezők, előadóművészek, sőt operaénekesek is szerepet kapnak, akik közül többen színészi munkásságuk mellett mással is foglalkoztak hivatásszerűen.

A történeteket az MMA Színházművészeti Tagozata és a Köztestületi Tagozat munkatársai, neves budapesti és vidéki színházak, társulatok színészei olvassák fel.

Az idősebb hallgatók számára ismerős lehet a visszaemlékezők neve, s talán még színpadon is látták őket. Többen közülük a Nemzet Színésze címet is megkapták, vagy éppen a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai. Mások a színészet mellett színpadi rendezői, filmrendezői vagy hangjátékrendezői feladatot is vállaltak. Volt, aki a költészet és a versírás szerelmese volt, vagy éppen újságíró. Mások elsősorban televízió- vagy mozifilmek szereplőiként váltak ismertté.

A közelmúltban eltávozott színészek visszaemlékezéseiből ismert és kedvelt színművészek olvasnak fel részleteket.

Az ötletgazda Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, aki 2022-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora. A szövegeket most is Gajdó Tamás színművész válogatta, a szemelvényeket felolvasó színészeket pedig Nagy Viktor színházi rendező, az MMA Színházművészeti Tagozatának vezetője választotta ki. A sorozat szerkesztési, rendezési feladatait a Katolikus Rádió munkatársai, Varga Andrea, Sárospataki Zsuzsanna, valamint Pozsgai Nóra végzik.

A szereplő színészek listája: Bánsági Ildikó, Béres Ilona, Blaskó Péter, Császár Angela, Cseke Péter, Eperjes Károly, Harsányi Gábor, Huszti Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Kubik Anna, Lukács Sándor, Pápai Erika, Piros Ildikó, Pregitzer Fruzsina, Ráckevei Anna, Rátóti Zoltán, Reviczky Gábor, Saárossy Kinga, Sáfár Mónika, Szarvas József, Tordai Teri.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Rádió

