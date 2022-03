A katolikus tábori püspökségen is a békéért imádkoztak

Szentháromságos Egy, Igaz Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, békesség Istene, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened! Békesség Istene, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget!

Bűnbánó szívvel fordulunk hozzád, hogy a rendezettség nyugalma által békére leljünk. Beismerjük minden gyöngeségünket, hibánkat, vétkünket, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket!

Kérünk, indítsd föl bennünk azt a vágyat, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekedjünk, s a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

Kérünk, Urunk, alakítsd át minden ember szívét, hogy nap mint nap megújuljon hitünk, lelkületünk és gondolkodásunk, hogy minduntalan mindenki fölismerje, mi a jó, mi a kedves és mi a helyes előtted!

Kérlelve kérünk, hallgasd meg gyarló mivoltunk könyörgő fohászait, esdeklő könyörgéseit!

Mennyei Atyánk, szelíd tekinteteddel nézz ránk, és lásd meg embervilágunk bajait és megannyi szükségét!

Könyörülj rajtunk a Te egyszülött Fiad, a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztusért, aki értünk és üdvösségünkért a Szent Kereszt fáján a vérét ontotta!

Szent Fiad által fordítsd el a világtól a háború és a békétlenség gonoszságát! Óvj meg bennünket a Sátántól és minden kísértésétől, amelyek zavart és nyomorúságot okoznak, és gyöngíteni akarják hitünket és beléd vetett bizodalmunkat!

Urunk, Jézus Krisztus, te vagy a mi Megváltónk, minden bűn, betegség, nyavalyás kórság, megkötözöttség, bilincses rabság, ördögtől való megszállottság és nyomorúság szabadítója.

Kérve kérünk, hallgass meg bennünket, hallgasd meg gyarló embervoltunk fohászait! Most is, mint mindig, kérve kérünk, segíts rajtunk, mert te vagy egyedül, aki tehetsz valamit! Azt is tudod, hogy megannyiszor kishitűségünk akadályoz bennünket, hogy szívvel-lélekkel hozzád forduljunk, mert kalandozó gondolataink szárnyalása utat enged önzéseinknek és a gonoszság vágyainak. Adj nekünk erős és buzgó hitet, hogy a beléd vetett bizalommal éljünk teremtett világodban egymást segítve, egymást szolgálva!

Igazság Szentlelke, add meg az államok, nemzetek és országok vezetőinek, hogy meglássák az igazság és az igazságosság fényének kijózanító valóságát, hogy meghallják a háborús öldöklés elszenvedőinek keserves sírását és kétségbeesett hangját, hogy fölismerjék az erőszak ördögi értelmetlenségét, mely az önsorsrontás tragikumába vezet!

Szentlélek Úristen, vezess bennünket az igazság világosságára, s ne engedd, hogy a Gonosz békétlensége és ártó ellenségeskedése eluralja szívünket, lelkünket, gondolatainkat, s mint a gyilkos méreg átjárja szavainkat és cselekedeteinket!

Urunk, Istenünk! Irgalmadba ajánljuk az Ukrajnában dúló háború ártatlan áldozatait, fogadd be őket a mennyei haza békéjébe!

Oltalmazó és gyámolító kezedbe ajánljuk az otthonukat kényszerűen elhagyókat, akik nélkülözni kénytelenek szeretteik közelségének biztonságát, a menekültek sokaságát; kérünk, enyhítsd kilátástalanságaik félelmeit, gyötrő megpróbáltatásaikat és szenvedéseiket!

Áldd meg, Urunk a különböző szeretetszolgálatok és segélyszervezetek tevékeny munkatársait, akik a menekültekről gondoskodnak, és mindazokat akik szolgáló szeretetet gondoskodását adományaikkal és tevékeny munkájukkal segítik!

Urunk, Te tudod a legjobban, hogy a történelem során többször is olyan világot kezdett el kialakítani az önző és fölfuvalkodott ember, mely létedet letagadva, nélküled akart jövőt építeni, nélküled akart új világot teremteni és új embert alkotni.

Urunk, add, hogy ez a megpróbáló mostani idő is a beléd vetett hit győzelme legyen az ármányos gonoszság zsarnoksága fölött, hogy újjászületett lelkülettel élhessük életünket, fölismerve az általad teremtett világ harmóniáját és szépségét, s akaratod szerint tudjunk odaadó lélekkel szolgálni téged!

Urunk, Istenünk! Kérünk, hogy egyre inkább fölismerjük, hogy egyedül a Te Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország révén valósulhat meg az a békesség, amely által az egész világ a gyógyulás útjára léphet!

Áldd meg, Urunk a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tagjainak tevékenységét, hogy fegyelmezett helytállással és példás bátorsággal őrizzek hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét! Urunk, segítsd továbbra is mindazokat, akik a Magyar Honvédelemben szolgálnak, hogy rendületlen bátorsággal végezzék feladataikat!

Ezt add meg nekünk, Urunk, Mennyei Atyánk, a te szeretett Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké! Ámen.

Az imáról készült felvétel ITT megtekinthető. A videót Fejér Ádám őrnagy készítette.

*

Szolnokon az MH Béketámogató Kiképző Központ katonái és honvédelmi alkalmazottai is csatlakoztak a Katolikus Tábori Püspökség Gyertyagyújtás a békéért című felhívásához március 4-én. A résztvevőkkel Kálinger Roland alezredes, kiemelt katolikus tábori lelkész osztotta meg gondolatait: „Sok embertől hallottam, hogy »nem imádkozom, mert nem tudom, hogyan kell...«. Nekik azt szoktam tanácsolni, hogy

gyújtsanak meg egy gyertyát, gondoljanak az Istenre, és őszinte szívükből mondják el, hogy mit szeretnének, mire vágynak, mitől félnek vagy minek örülnek – és már imádkoznak is.

Most, amikor a békéért gyújtunk gyertyát, terjesszük őszintén szívből jövő kéréseinket, aggodalmainkat és félelmeinket az Isten elé. Hívjuk segítségül imádságunkhoz azokat, akik nagyon jól tudtak imádkozni: Szent II. János Pál pápát, Kalkuttai Szent Terézt és Assisi Szent Ferencet. (...)”

A teljes beszámolót ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség



Magyar Kurír