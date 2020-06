A katolikusok közvetítők az erőszak és a háborúk közepette – A bamakói bíboros Mali helyzetéről

Az ellenzék vezetőjét, Soumaїla Cissét a márciusi választások előtt két nappal elrabolták, s azóta se engedték el, mindeközben a 2013 óta kormányzó Boubacar Keita politikája miatt elégedetlen, bizalmában megrendült lakosság tömegtüntetésekkel követeli az elnök lemondását.

A bíboros a következőt mondta a Fides hírügynökségnek: A politikai helyzet meglehetősen súlyos. Jelenleg a kérdés az, hogy kiírjanak-e újabb választást, vagy maradjon minden a régiben, és találjunk megegyezést. Alapvetően fontosnak tartom, hogy minden erőnkkel igyekezzünk szóra bírni a két felet, és rávegyük őket, hogy folytassanak párbeszédet egymással, és elejét vegyék az újabb zavargásoknak. Létrehoztunk egy csoportot a muszlim, a katolikus és a protestáns vallási vezetőkkel, hogy nyomást gyakorolhassunk a kormányra, és megteremtsük a párbeszéd feltételeit. Rendszeresen találkozunk, és igyekszünk szemtől szemben beszélni a felekkel. Megállás nélkül dolgozunk, hogy elkerüljük a végső szakadást.

Úgy gondolom, a hívőknek két fő feladata van – mutatott rá a főpásztor. Egyrészről, ahogy Ezekiel próféta is mondta, legyenek olyanok, mint az őrszemek. Nem kémek, hanem őrszemek. Amikor fenyegetés ér, azt jelezni kell, és meg kell próbálnunk megoldani a bajt, mielőtt az kirobbanna. Nagyon nagy felelősségről van szó, és ha túl sok a gond, az azt jelenti, hogy az őrszemek nem végezték jól a munkájukat. Aztán közvetítőnek is kell lennünk, hogy továbbadhassuk az igazságot, amikor ellenségeskedés támad két csoport, család, vagy ember között.

Alapvetően fontos még, hogy szüntelenül imádkozzunk az országért és az egymással küzdő felekért, hogy Isten formálja át a szívüket. Azt is mondhatnám, hogy most sokak szíve kőből van, s a mi feladatunk, hogy azt újra hússá és vérré változtassuk. A vallások nálunk nincsenek megosztva, egy közös utat keresnek a béke eléréséért – hangsúlyozta Jean Zerbo bíboros.

Mindeközben az egész Száhel-övezet lángokban áll. Az ENSZ menekültügyi szervezete (UNHCR) készültséget hirdetett az újra fölerősödő fegyveres összecsapások, és az ennek következtében útnak induló civilek több tízezres menekülthulláma miatt, akik tovább növelik az országban összegyűlt és a külföldre kényszerülő menekültek tömegét. Az ország középső részén található Mopti térségében újabb, számos halálos áldozattal járó összecsapásokról számoltak be. Nemrégiben Franciaország bejelentette a területen működő terroristák hírhedt vezére, Abdelmalek Droukdel halálát, ami talán reményt adhat az erőszakosan előrenyomuló dzsihadista csoportok lassításában, ám számos fronton még így is rendkívül feszült a helyzet.

A bíboros hangsúlyozta: Országunkban valóságos háború dúl. Fontos volna átlátni a háttérben rejtőző érdekeket, mert az emberek – a kisebb-nagyobb vitáikon túl – mindig békés együttélésre törekedtek, s igyekeztek hagyományos úton, fegyverek nélkül megoldani a problémáikat. Most azonban Malit elárasztották a fegyverek. Nagy a zavarodottság, és nem is nagyon értjük, miféle háború ez. A mi célunk, hogy beszéljünk az egymással szemben álló felekkel. A honfitársaim évszázadokon keresztül éltek együtt békében, nem nyugodhatunk bele, hogy most háborúban állnak egymással. Gyakori találkozásokkal igyekszünk köztük létrehozni a párbeszédet.

A menekültek száma 2018 óta a duplájára nőtt. Az országon belüli menekültek száma eddig 210 ezer fő, és idén januártól május végéig bezárólag már 73 ezer mali polgár kényszerült elmenekülni hazájából. Az emberek elmenekülnek a háborúból; a fegyverek jelentette veszélyen túl együtt kell élniük az egyre üresedő üzletekkel, a szabad mozgás ellehetetlenülésével. Az Egyház a karitászon keresztül tud tevékenykedni. Kisebbségben vagyunk, és nincsenek számottevő javaink, de amink van, azt megosztjuk. Már kértük a Nemzetközi Karitászt, hogy siessenek a segítségünkre – tette hozzá a bíboros.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: Americamagazine.org

Magyar Kurír