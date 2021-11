A Katonai Ordinariátus is részt vesz a szinodális folyamatban

Ez az az időszak, amely a speciális lelkipásztorkodás dimenziójában szolgálóktól is egyedi válaszokat és megoldásokat kíván. Az alakulatok laktanyáinak kápolnáiban, a helyőrségek településének templomaiban, illetve Berta Tibor, tábori püspök a Katonai Ordinariátus budapesti székházának kápolnájában bemutatott szentmisékkel vette kezdetét.

A katonalelkészek sajátos körülmények között szolgálnak sokfelé az országban, valamint feladataik közé tartozik az is, hogy a Magyar Honvédség külföldön szolgáló katonáit adott esetben a világ különböző pontjaira is elkísérjék. Ennek okán a szinódusra való előkészület a tábori lelkészektől is sajátos nyitást igényelt.

Ahogyan Sevillai Szent Izidor imájában is szerepel: „Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben.” – Így imádkoznak a tábori lelkészek is, hogy missziós küldetésüket a Szentlélek vezetésével tudják teljesíteni.

Az egyik első fontos lépésként egy régóta várt fejlesztésre is sor került: megújult a Katolikus Tábori Püspökség – Katonai Ordinariátus honlapja: friss külcsín, felhasználóbarát tartalmak és számos fejlesztés várja az érdeklődőket.

És bár az oldal még tesztelés alatt áll, már most jól érzékelhetőek a használhatóságot megkönnyítő újítások. Az üzemeltetők a feltárható hibákat még javítják, ezért az észrevételeket, visszajelzéseket szívesen veszik, ezeket a ktp@hm.gov.hu e-mail-címre várják.

A fejlesztők elsődleges célja a honlapon való tájékoztatás megkönnyítése volt, másodsorban az információátadás gördülékenyebb módját igyekeztek kialakítani.

A régi tartalmakhoz képest újdonság a Hírek menüpont alatt megtalálható Kalendárium, mely gazdag, változatos tartalommal jelentkezik.

A Katonai Ordinariátus számos programot szervez katonáknak, hozzátartozóinak, így az Események menüpont alatti bejegyzések főleg azokat érdekelhetik, akik valamilyen programra jelentkeznének.

A Rólunk fül főleg a telefonos, internetes és egyéb elérhetőségek miatt lehet fontos, de számos más ügyintézéssel kapcsolatos információt is találni itt, beleértve a tábori püspökség szolgálatát segítők profiljait is.

A Hitünk és életünk menüpont egy folyamatosan bővülő tudásbázist takar, míg a Püspök/lelkészek pedig lehetőséget ad arra, hogy megismerkedjünk a Katolikus Tábori Püspökség lelkészeivel. Egyszerűsített módon ez a lap alján elhelyezett országos térképen is megtalálható.

Az oldalon a korábbi lelkészek és püspökök is helyet kaptak.

