A Katonai Ordinariátus tagjai is részt vettek a papok és diakónusok számára tartott vezetőképzésen

Hazai – 2026. január 5., hétfő | 14:45
A Katonai Ordinariátushoz tartozó tábori és börtönlelkészek közül Woditsch Péter tartalékos hadnagy, az egyházi szervezet diakónusa és Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész vettek részt az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) és az ICons-Hungary Kft. tanácsadói iroda által szervezett nyolcalkalmas, „Vezetői workshopok papoknak, diakónusoknak és világi munkatársaknak” elnevezésű képzésen.

A decemberben zárult hatvanórás program főbb moduljai között szerepelt az ön- és társismeret, vezetői szerep és stílus, kommunikáció, visszacsatolás, konfliktuskezelés, beszélgetésvezetés, segítő beszélgetés, motiválás, fejlesztés, delegálás, csapatépítés és szervezetfejlesztés. A kurzus egyik legfontosabb eredménye a résztvevők látókörének tágítása és gyakorlati eszköztáruk bővítése, valamint az elsajátított kompetenciák mindennapi szolgálat során való alkalmazása.

„A képzés gazdag volt a személyes tapasztalatcserékben is. Papok, diakónusok és világi munkatársak dolgoztak együtt, eltérő plébániákról, városi és vidéki környezetből érkezve” – ismertette a papságra készülő Woditsch Péter diakónus. Hozzátette: a tanultakat Horváth Kornél őrnaggyal, tábori lelkésszel azonnal alkalmazni tudták a gyakorlatban, amikor az adventi időszakban különböző egyházi és világi eseményeken szolgáltak.

Mint felidézte, a kurzus minden alkalommal elméleti megalapozással kezdődött, majd gyakorlati feladatokkal folytatódott, amelyek során a résztvevők egymással is gyakorolták az új ismereteket. Az előadásokat Szilágyi Tamás, az ICons-Hungary Kft. ügyvezetője tartotta. A program célja volt a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése, a kommunikáció és a konfliktuskezelés gyakorlati megerősítése, valamint a közösségek és csoportok hatékony működésének elősegítése az Egyházban.

A képzés Woditsch Péter szerint különösen motiváló volt, mivel a papi és a katonai szolgálat közös értéke a másokért végzett elhivatottság és odaadás. „A tábori lelkészi hivatásban a szolgálat a földi és a mennyei haza felé is irányul” – emelte ki. Woditsch Péter pappá szentelése 2026 júniusában várható.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

#egyház és állam #mentálhigiéné #pasztoráció

