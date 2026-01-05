A Katonai Ordinariátus tagjai is részt vettek a papok és diakónusok számára tartott vezetőképzésen

A decemberben zárult hatvanórás program főbb moduljai között szerepelt az ön- és társismeret, vezetői szerep és stílus, kommunikáció, visszacsatolás, konfliktuskezelés, beszélgetésvezetés, segítő beszélgetés, motiválás, fejlesztés, delegálás, csapatépítés és szervezetfejlesztés. A kurzus egyik legfontosabb eredménye a résztvevők látókörének tágítása és gyakorlati eszköztáruk bővítése, valamint az elsajátított kompetenciák mindennapi szolgálat során való alkalmazása.

„A képzés gazdag volt a személyes tapasztalatcserékben is. Papok, diakónusok és világi munkatársak dolgoztak együtt, eltérő plébániákról, városi és vidéki környezetből érkezve” – ismertette a papságra készülő Woditsch Péter diakónus. Hozzátette: a tanultakat Horváth Kornél őrnaggyal, tábori lelkésszel azonnal alkalmazni tudták a gyakorlatban, amikor az adventi időszakban különböző egyházi és világi eseményeken szolgáltak.

Mint felidézte, a kurzus minden alkalommal elméleti megalapozással kezdődött, majd gyakorlati feladatokkal folytatódott, amelyek során a résztvevők egymással is gyakorolták az új ismereteket. Az előadásokat Szilágyi Tamás, az ICons-Hungary Kft. ügyvezetője tartotta. A program célja volt a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése, a kommunikáció és a konfliktuskezelés gyakorlati megerősítése, valamint a közösségek és csoportok hatékony működésének elősegítése az Egyházban.

A képzés Woditsch Péter szerint különösen motiváló volt, mivel a papi és a katonai szolgálat közös értéke a másokért végzett elhivatottság és odaadás. „A tábori lelkészi hivatásban a szolgálat a földi és a mennyei haza felé is irányul” – emelte ki. Woditsch Péter pappá szentelése 2026 júniusában várható.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír