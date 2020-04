A kereszt mindig felemel – Sötétzsolozsma Pécsről

A kereszt mindig felemel – nagyhét derekán induló sorozatunk kapcsán nem is tudunk másra gondolni, mint Krisztus keresztjére, amely által mindannyiunk élete megváltódott, amelyben megtestesül az önmagát feláldozó és mégis élő Szeretet, így felemelve mindannyiunk életét napról napra, újra és újra.

A másik dimenzió zenei természetű. Talán mindenki emlékszik általános iskolai ének óráira, amikor megtanultuk, hogy a „kereszt mindig felemel”, a kottában az utána álló hangra vonatkozik, ez egy módosítás, mely mindig felfele visz.

A címválasztás arra utal, hogy időről időre szeretnénk az egyházzene ajándékait, kincseit és azokhoz kapcsolódó rövidebb gondolatokat megmutatni, hogy azokkal lehetőségünk legyen hitünkben megerősödni, felemelkedni.

A sorozatra felkért munkatársunk Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi bazilika orgonaművész kántora, aki 2013 óta végez zenei szolgálatot a székesegyházban, közben pedig a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának orgona és zeneelmélet tanára.

„Amikor 2014-ben, a nagyhéten először vehettem részt a nagycsütörtöki matitinumon, azonnal megfogalmazódott bennem, ha semmi más nem lenne ebben a városban, csupán ezért megérte volna ide költöznöm. És persze rengeteg más ok is felsorolható lenne, csak érzékeltetni szeretném, lelkileg és zeneileg – a kettő szorosan összefügg – miért is annyira különleges ez a nagyszerda esti alkalom.

Először is nem egy szentmiséről van szó, hanem az Egyházunk egy másik, de nagyon fontos liturgikus vonulatáról, egy imaóráról, melyet a papok különben rendszeresen végeznek önállóan, a szerzetesközösségek pedig együtt. Ahogy minden istentiszteleti gyakorlat esetében, itt is egy más minőséget jelent a közösségi forma, kiemelődik amikor a papság és a hívek együtt vesznek részt ezen az olvasmányos imaórán.

Ezt az alkalmat hagyományosan a Pécsi Egyházmegye főpásztora vezeti, de fontos szerep jut a kispapoknak is (olvasmányok és Jeremiás siralmainak éneklése). A zenei szolgálatot a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa végzi, ők többszólamú responsorium-feldolgozásokat énekelnek, illetve a sötétzsolozsma végén általában Allegri feldolgozásában az 50. zsoltárt. A Miserere Dávid grandiózus, egyben nagyon őszinte és így megindító bűnbánati imája. A szerző VIII. Orbán pápasága alatt komponálta meg művét, melyet a Vatikán hosszú ideig nem adott ki külső használatra. Érdekesség, hogy a 14 éves Mozart ezt a majd negyedórás kompozíciót (ún. alternatim praxis, azaz a zsoltár egyes verseit a schola gregorián zsoltártónusban és többszólamú feldolgozásban váltakozva adja elő, tehát a zenei anyag ciklikusan ismétlődő) emlékezetből jegyezte le, miután egyszer hallotta Sixtus-kápolnában.

Hallgassuk meg Allegri Misereréjét és közben imádkozzuk vele az 50. zsoltár magyar fordítását. Az 50. zsoltár a videóban 1 óra 10 perc 40 másodperctől kezdődik.

Az egyházmegye honlapján ma este 8 órától nézhetik meg a 2019-ben rögzített sötétzsolozsmát ITT.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

