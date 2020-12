A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének karácsonyi üzenete

Keresztényként eddig is hordoztuk lélekben azokat, akik munkával vagy egyedül töltötték a karácsonyt. Ne feledjük, hogy a korábbi évekhez képest most sokkal többen ünnepelnek család nélkül, a kórházi ágy magányában, betegen vagy karanténban, és többen vesznek részt egészségügyi és szociális szolgálatban vagy a rendfenntartásban.

Szűz Mária és Szent József öröme a betlehemi istállóbarlangban, távol a názáreti otthontól is teljes volt, amiben részesedtek az Istenre hagyatkozó és áldozatot vállaló napkeleti bölcsek és a betlehemi pásztorok is. Ünnepelni az Isten- és emberszeretet harmóniájában élők még a lövészárkokban, a légópincékben vagy a barakkokban is tudtak.

Karácsony öröme, az Isten jelenlétének és emberszeretetének megélése tehát nem függhet az életkörülményeinktől.

Idén karácsonykor, amikor lelassul a rohanó világ, kikristályosodnak az értékek, lehetőséget kapunk arra is, hogy figyelmünkkel jobban keressük a másik embert, aki szükséget és hiányt szenved anyagiakban, jó szóban és a szeretet más megnyilvánulásaiban. Most többet adhatunk saját magunkból és könnyen felismerhetjük, hogy „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Budapest, 2020. december 21.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Forrás és fotó: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Kurír