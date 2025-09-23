A keresztény hit megtermékenyíti a kultúrát – Nemzetiségek találkozóját tartották Szentgotthárdon

A négynyelvű szentmisén koncelebráltak Déri Péter és Tóth Tibor plébánosok.

Székely János püspök három nemzetiség nyelvén mondta köszöntőjét. Háláját fejezte ki a szlovén közösségnek, akik rengeteget segítettek az egyházmegye egyik legszebb temploma, a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom felújításában.

A hitünk által megmaradhatunk; győzünk, ahogy Krisztus, a Bárány leölve mégis győz a kereszt által – mondta a főpásztor. – A hitünk átsegít a nehézségeken. A keresztény hit megtermékenyíti a kultúrát, művészetet. Ez a hit őrzi meg ezeknek a közösségeknek a kultúráját is.

Homíliájában Székely János püspök az evangéliumból felolvasott, a magvetőről szóló példabeszédről szólva kifejtette: elgondolkodtató, hogy milyen föld vagyok Isten magvetése számára. Ennek a példabeszédnek a lényege a jó föld, azok a magok, amelyek harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros termést hoznak.

A példabeszéd főszereplője a magvető, aki olyan, mint Jézus, akit sokan nem értenek. A halálát tervezik, keresztjét ácsolják, Jézus mégis folytatja küldetését. Beleveti élete magját a világ szántóföldjébe. Látja Pétert, Jánost, Mártát, Máriát, Bartimeust, látja azokat, akiknek a szívében az ige bőséges termést hoz.

Kétezer év óta folyik Isten magvetése, gyönyörű gyümölcsöket teremve

– hangsúlyozta a szombathelyi megyéspüspök.

A szlovén közösség lévén a vendéglátó, a főpásztor az ő népükből említett három szentet példaként, akiknek az életében a magvető százszoros termést hozott: az első Szent Hemma, aki rendkívüli módon szerette a templomot, Isten dolgait. Korán elveszítette a családját, egyedül maradt. Ő alapította az osztrák admonti kolostort; kilenc templomot építtetett.

A második Boldog Anton püspök, aki a szlovén nyelv apostola volt. Iskolákat alapított, tankönyveket írt, énekeket komponált, szlovén nyomdát alapított. Arra tanít az ő élete, hogy a kultúra életet adó gyökér, tápláló forrás; az anyanyelv, a hagyomány óriási kincs.

A harmadik szent Boldog Alojzi Gozde. Nevelőapja nem akarta őt felnevelni, el kellett mennie a nagynénjeihez. Mivel remekül tanult, mostohaapja megenyhült. Alojzi Gozde tagja lett az Actio Catholicának, a Mária Kongregációnak. Nem volt hajlandó a világháborúban fegyvert fogni; másként gondolkodott, mint kortársai. 1943-ban megkínozták, megölték. Bátorsága példa számunkra – hangsúlyozta Székely János püspök.

Leó pápa figyelmeztet, hogy az igazi béke nem pusztán tűzszünet, belülről kell születnie – folytatta szentbeszédét a szombathelyi főpásztor. – Ahogy egy családban is: nem azt jelenti a béke, hogy éppen nem veszekszünk. Akkor van béke, ha a család minden tagjának szíve tele van jósággal, szeretettel.

Nem könnyen születik a béke, kell hozzá megértés, önmérséklet, párbeszéd, közeledés. Nem a háború a megoldás. Az emberiség nagy tehertétele a hadiipar. Borzasztó látni, hogy az emberek halálából sokan nagyon sok hasznot húznak.

Erőforrásainkat arra kellene használni, hogy építsünk, megmentsük a bolygónkat. Jó lenne, ha ma is lennének ilyen fiatalok. Ilyen volt Szent Carlo Acutis, Boldog Bódi Mária Magdolna is. Vigyük haza a magvető üzenetét, legyünk jó föld, akinek a lelkében az Isten igéje százszoros termést hoz – buzdított a megyéspüspök.

Székely János bevezető gondolatai és szentbeszéde ITT visszahallgatható.

A szentmise után a közeli rendezvénysátorban kulturális programmal és közös ebéddel folytatódott a találkozó.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

