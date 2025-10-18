A keszthelyi Kiskastély óvoda nyerte el az Év Háza építészeti díjat

Az idei Év Háza építészeti díj középület kategóriájának fődíját a keszthelyi Kiskastélyban kialakított Kiskastély Római Katolikus Óvoda nyerte el – adta hírül október 7-én a Veszprémi Érsekség honlapja.

A rangos elismerést a szakmai zsűri olyan épületnek ítéli oda minden évben, amely példamutató módon ötvözi a történelmi értékek megőrzését a mai kor igényeivel és az építészeti minőség legmagasabb szintjével.

A hajdani kastélyépület megújulása nem csupán műemléki szempontból jelentős: a tervezők és kivitelezők az épület eredeti karakterének tiszteletben tartásával, érzékeny beavatkozásokkal hozták létre azt a tágas, világos, gyermekbarát teret, amely ma óvodaként szolgálja a helyi közösséget.

A Kiskastély óvoda így egyszerre lett a múlt örökségének őrzője és a jövő nemzedékek otthona. A parkban fekvő, műemléki védelem alatt álló épületben megvalósult funkcióváltás – a gondosan helyreállított homlokzattól a korszerű belső terekig – azt bizonyítja, hogy a régi értékek és az új életforma harmonikusan megférnek egymás mellett.

A zsűri indoklásában kiemelte: a projekt példát mutat arra, miként lehet a kulturális örökséget közösségi funkcióval újraértelmezni, és az építészeti minőséget a gyermekek mindennapjaiba beépíteni.

