A kilencvenéves Armella ferences nővért köszöntötték Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi rendház kápolnájában hálaadó szentmisét mutattak be, megköszönve a Jóistennek mindazt, amit Armella nővér által a közösségnek és a főegyházmegyének is adományozott. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök volt.

Mivel Armella nővér a keresztség szentségében a Margit nevet kapta, Tamás József nyugalmazott segédpüspök Árpád-házi Szent Margit élettörténetét elevenítette fel.

„Árpád-házi Margit felajánlással magát áldozatul hozta népéért, a magyarokért, nemzetéért. Minden egyes Istennek szentelt élet lényege ebben fogalmazódik meg, az áldozatos életben, amelyet az ember oda tud adni, fel tud ajánlani, nemcsak a maga üdvösségére, hanem másokért is. És ezt tette Armella nővér is akkor, amikor fiatalként elkötelezte magát a mallersdorfi szegény ferences nővérek mellett, és vállalta benne a szabályzat szerinti életet” – fogalmazott a püspök. Hozzátette: amikor a nővér fiatalon több társával együtt elköteleződött, akkor a Jóisten olyan áldozatokat, olyan kereszteket is kért tőlük, amelyek megpróbáltatásként nehezedtek vállukra, hiszen át kellett élniük itt a rend felszámolását, kolostoron kívül kellett megélniük szerzetesrendjük szabályzatát.

„Rengeteg megaláztatásban, szenvedésben volt részük, de vállalták mindezt, és éppen ezért vagyunk hálásak Armella nővérnek és volt nővértársainak is, hogy ezeket a megpróbáltatásokat vállalták, hűségesen kitartottak. Főegyházmegyénk azért is hálás neki és volt nővértársainak, hogy abban az időben vállalták Gyulafehérváron a papnevelő intézet konyhájában való munkát, és így segítették, támogatták a papnevelés magasztos feladatát. Hálásak vagyunk azért is, hogy ilyen hosszú időt megérve, bár a tevékenységben alábbhagyva, de mégis az imádságban, a testi szenvedések vállalásában is támogatja és segíti rendjének és a főegyházmegyének azt a nagy feladatát, amelyet Isten reájuk bízott” – mondta Tamás József.

Az ünnepi alkalmon Armella nővért András M. Kinga nővér területi elöljáró is köszöntötte.

„Életed jelentős mérföldkövét ünnepelhetjük ma veled. Hosszú életed alatt a folyamatos szolgálat mellett, a nagy kihívások idején is helyt kellett állnod, és tetted azt olyan körülmények között, amikor az egyén és a kisközösség erejével szemben egy állami ideológia állt. Akkor hitvallásod nemcsak hősies tett volt, hanem környezetedben sok más ember számára is erőt adott, hogy igen, nehéz körülmények között is vállalnunk kell személyes döntéseinket, és inkább kell szolgálni Istennek, mint az embereknek” – hangsúlyozta az elöljáró.

Nővértársa a rend többi tagja nevében azt kívánta a szépkorú ünnepeltnek, hogy tudjon hálával visszatekinteni az elmúlt kilenc évtizedre: hálával a sok ajándékért, amelyben része volt, az emberekért, akiket szolgált, és akik szerették őt, de ugyanúgy legyen hálás a nehézségekért is, amelyeknek nyomán lelkileg növekedni tudott, illetve a rábízottaknak reményt és testi-lelki gyógyulást tudott közvetíteni az Atyától.

„Mi is hálát adunk minden napért, amelyet veled egy közösségben tölthettünk, és azért is köszönetet mondunk a Teremtőnek, hogy életpéldád által erősítesz minket. A Mindenható Atya áldó keze őrizze továbbra is napjaid, és adja meg nekünk, hogy melletted, példád révén teljes életünk legyen. A Jóisten éltessen, kedves Armella nővér!” – köszöntötte nővértársát András M. Kinga.

Forrás és fotó: Romkat.ro



