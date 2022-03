A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kaposváron

Ifjúkori személyes emlékeit is megosztva a főpásztor többek között elmondta: „Az igazgató nagyon vad kommunista volt az iskolánkban, s mivel ministráltam, templomba és hittanra is jártam, így megígérte, hogy Magyarországon egyetlenegy iskolában sem folytathatom tanulmányaimat. Amikor jelentkeztem Tapolcára, személyesen hozta el a papírt, hogy helyhiány miatt nem vettek fel. Rajtam kívül mindenkit felvettek az osztályból.”

„Ne legyen soha részetek a diktatúrában” – mondta a fiatalokhoz szólva Varga László püspök.

„Az első kérdésem az: miért kell emlékeznünk? Azért, mert egyikünk sem szabad az igazságtól. Mindenki élete utolsó pillanatáig keresi az igazát vagy az igazságot. Nem tudunk szabaddá lenni. A történelmi igazságtól sem vagyunk szabadok.

Miért kell emlékeznünk? Azért, mert a múltunkból érthetjük meg a jelenünket és a jövőnket. Népünket, a saját életünket, családunkat, mi az Egyházunkat. S ez fordítva is igaz. A jövőképünk meghatározza azt, hogy miként gondolkozunk a mai napról és a múltunkról.

Mire kell emlékeznünk? Az első az igazság. Ami az áldozatokkal történt, az égbekiáltó bűn és gonoszság. Emlékeznünk kell az igazságra, mert

az igazság kimondása nélkül nincs megbocsátás és szeretetben való növekedés.

Mindenki elvárja, hogy bocsássunk meg, de ne mondjuk ki az igazat és az igazságot. Az igazság nélküli szeretet »kenőmájas«, a szeretet nélküli igazság pokol. Emlékeznünk kell az igazságra. Emlékeznünk kell az igazságtalanságra is, hogy kimondhassuk az igazságot. Az elkövetőknek vállalniuk kell bűneik következményét, az áldozatoknak pedig elégtétel jár.

Emlékeznünk kell arra, hogy a történelem az élet tanítómestere, és mi megint bukásra állunk. Elég csak az orosz–ukrán konfliktusra gondolnunk. Még mindig nem tanultunk.

Emlékeznünk kell arra, hogy szellemi harc van. Egy sokkal nagyobb erő is jelen van a történelemben láthatatlanul, akiről Jézus Krisztus azt mondja, hogy a hazugság atyja és gyilkos kezdetektől. Elég csak bekapcsolnunk a hírfolyamokat, és láthatjuk, milyen profi módon működik. Ne legyenek illúzióink: ha nem vigyázunk, minket is félrevezet a sátán. A gonoszság csapdájába csal bennünket, s akkor pedig nem leszünk különbek az egykori kommunista és fasiszta diktatúrák képviselőinél. Mi is megosztott szívűekké, ítélkezőkké, gyűlölködőkké válunk, és ha hatalomhoz jutunk, ugyanúgy vissza fogunk élni vele, mint a különböző diktatúrák képviselői.

Kikre kell emlékeznünk? Áldozatokra, mártírokra és vértanúkra. A három között különbséget szeretnék tenni. Az áldozatokra, akiket ártatlanul ítéltek el, hurcoltak malenkij robotra, internáltak, megkínoztak, emigrációba kényszerítettek, akiket megfigyeltek és megfélemlítettek. 1988-ban találkoztam olyan plébánossal, aki még akkor is félt nem elmenni a párt által szervezett gyűlésekre, azért, mert 1952-ben az ÁVO minden éjszaka megjelent a plébánián, mezítelenre vetkőztették, és megverték. Egy idő után megtört, és hajlandó volt beállni. De voltak, akiket adminisztratív módszerekkel akadályoztak. A győri bencés gimnáziumban érettségiztem, s az osztálytársaim közül nagyon sokan nem tanulhattak tovább; nem vették fel őket egyetemre, főiskolára, mert egyházi iskolából jöttek. (...)

Emlékeznünk kell a mártírokra. Azokra, akiket meggyőződésük miatt kivégeztek saját elvtelen társaik – gondolok itt Nagy Imrére; azokra, akik meghaltak az igazságukért, a szabadság eszméiért, a forradalomért, és meghaltak a meggyőződésükért. Nemcsak mártírok voltak, hanem keresztény vértanúk is.

Több ezren vannak Magyarországon, akik életüket adták a Jézus Krisztusba vetett hitükért, és őt követve meghaltak az ellenségeikért, a gyilkosaikért is.

Ez a különbség a mártír és a keresztény vértanú között. A keresztény vértanú az ellenségéért is odaadja az életét.

Jézus Krisztus áldozattá tette magát értünk, hogy többé ne kelljen emberáldozatot végeznünk, és megszűnjön a gyűlölködés ördögi köre. Áldozattá tette magát, hogy végre megértve az üzenetét, követve a példáját szabaddá váljunk a szeretetre és a megbocsátásra” – hangsúlyozta a megyéspüspök.

Befejezésül közös imára hívott mindenkit, „aki ismeri a Miatyánkot, és kész elmondani velem a kommunizmus áldozataiért, mártírjaiért, a vértanúkért és napjaink áldozataiért, különösen azért a hét és fél millió ukrán gyermekért, akik most ismerik meg a jövőtől és a másik embertől való félelmet”.

A főpásztor beszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

Varga László püspök beszédét követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit.

A megemlékezésen közreműködött a Kaposvári Zenekedvelők Kórusa és a Tüskevári Népdalkör Kerekesné Pytel Anna karnagy vezetésével, illetve a Füred Rock Szín Kör.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Magyar Kurír