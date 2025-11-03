A kommunizmus bácskai papi áldozataira emlékeztek a Vajdaságban

A szentmise szónoka Fuderer László, az óbecsei Nagyboldogasszony-templom plébánosa volt, a paptestvérekkel a Vajdaság különböző részeiből érkezett hívek közösen imádkoztak a mártírhalált halt lelkipásztorokért.

A levéltári források hiányosságai miatt ma sem ismerjük pontosan a vértanú papok számát, de egy, a közelmúltban megjelent tanulmány szerint a délvidéki egyházmegyék papsága és az újvidéki ferences rend tagjai közül összesen 37-en estek a kommunista rendszernek áldozatul. A Szabadkai Egyházmegye saját mártírjai között tizenhét papot tart számon. Közülük különösen sokan szolgáltak a Tisza menti településeken, e vidék plébánosai közül szinte minden második lelkipásztor életét vesztette a háború utáni vérengzések során.

A papi áldozatok névsora:

1944-ben:

Berger Antal (Tavankút),

Dupp Bálint (Csúrog),

Kovács Kristóf ferences atya (Szerémindia),

Körösztös Krizosztom ferences atya (Újvidék),

Köves István (Mozsor),

Novotny József (Palonna),

Petrányi Ferenc (Óbecse),

Plank Ferenc (Szivác),

Szabó Dénes (Tóthfalu),

Takács Ferenc (Péterréve),

Karol Unterreiner (Bácspalánka),

Varga Lajos (Mohol),

Virág István (Horgos),

Werner Mihály (Martonos),

Lorenz Scherer (megölték orosz fogságban)

1945-ben:

Anton Haug (Szávaszentdemeter),

Stjepan Ognjanov (Szabadka),

Peter Weinerth (Bácspalánka)

1951-ben:

Peter Müller (Szentfülöp)





Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Temerini plébánia, Pannon RTV

