A kommunizmus idején üldöztetést szenvedett Pétery József püspökre emlékeztek Vácon

Az 1956-os forradalom- és szabadságharc egyik legfontosabb történése a Váci Egyházmegye közössége számára, hogy Pétery József püspököt hazahozták hejcei száműzetéséből.

Varga Lajos beszédében felelevenítette Pétery József püspöki kinevezésének, szolgálatának időszakát, amelyet a kommunista államrend egyházellenes magatartása határozott meg.

Pétery József 1942-ben vette át a Váci Egyházmegye kormányzását. Magyarország nem sokkal később, 1945-ben a jaltai szerződés értelmében a Szovjetunió érdekszférájába került, az egyházkormányzat ebben az időben mindenütt nehéz helyzet előtt állt, melynek vége az egyház autonómiájának elvesztése volt. A pártállam idején Magyarországon nem volt vallásszabadság, csak kultuszszabadság – jellemezte a kor viszonyait a segédpüspök.

Az 1945 után elkezdett egyházellenes támadások kibontakozásának kiemelkedő eseménye Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 1948-ban történt letartóztatása, majd pedig elítélése és börtönbe vetése volt. Pétery püspök egyértelműen Mindszenty irányvonalát követte, ezért őt is államellenesnek minősítették. A bíboros letartóztatása a papság és a hívek körében nem hozta meg az állam részéről várt eredményt, ezért a pártállam újabb támadása következett: Grősz József kalocsai érsek letartóztatása, akit 15 évnyi börtönre ítéltek.

A per kezdetével egy időben vettek házi őrizetbe további négy főpásztort: Badalik Bertalan veszprémi, Hamvas Endre csanádi, Pétery József váci és Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt, akik így nem tudták egyházkormányzati feladataikat ellátni.

1951. július 11-én az egyházmegyei körlevél jelentette, hogy a megyéspüspök hivatásának gyakorlásában akadályoztatva van, ezért az egyházmegye kormányzását az általános helynök veszi át. Kovács Vince mint általános helynök, majd 1959-től mint apostoli kormányzó vezette az egyházmegyét.

Pétery püspök számára 1953-ban Hejcén, egy egyházi szociális otthonban jelöltek ki kényszertartózkodási helyet. A váci hívek követelésére 1956-ban rövid időre visszatérhetett Vácra, de a forradalom bukásával ismét vissza kellett mennie száműzetésének helyére, ahol 1967-ben halt meg. Fehér vértanúként tekintünk rá, aki küzdelmekkel, külső és belső, lelki harcokkal teli életet élve tett tanúságot Krisztusról. Egész működése folyamán a széles körű empátia, határozottság és az elvekhez, keresztény értékekhez való ragaszkodás jellemezte.

Varga Lajos megemlékezésen elhangzott beszédét bővebben ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír