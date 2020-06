A koronavírus-járvány miatt nem engedélyezik a szentáldozást az indiai Kerala katolikus templomaiban

Az AsiaNews katolikus hírügynökség június 8-i tudósítása szerint az indiai központi kormány rendelkezése értelmében megnyithatják kapuikat a katolikus templomok is, miután március 25-én a koronavírus-járvány terjedése miatt rendeletileg bezárták őket. A központi kormány rendelkezését követően az egyes indiai államok saját hatáskörükben, a helyi körülményeknek megfelelően módosították a lehetőségeket.

Keralában él a legtöbb keresztény Indiában: az ország délnyugati részén található állam lakosságának közel 20 százaléka keresztény. A helyi vezetés diszkriminatív döntést hozott: megtiltották, hogy a hindu szertartások végén kiosszák a kedves szeretetgesztust jelentő süteményt, a prasadamot; ám a katolikusok prasadama, az Eucharisztia nem jótékonysági falat, hanem a szentmise lényege.

A rendelkezés kapcsán a keralai egyházmegye vezetése úgy döntött, hogy továbbra is zárva tartják a templomokat. Antony Kariyil érsek metropolita, az Ernakulam Angamaly-i egyházmegye főpásztora szerint jobb, ha egyelőre még zárva tartják a templomokat. Thomas Puthenpurackal, Thekkekara plébánosa arról tájékoztatta az AsiaNews hírügynökséget, hogy jóllehet már fertőtleníttette a templomot és a plébániát, nem nyitja meg a templomot a hívek előtt: „Ha nem áldoztathatnak, akkor mi értelme van annak, hogy a hívek eljönnek a szertartásra?”

Június 7-én, vasárnap Joseph Perumthottam érsek, a changanacherryi egyházmegye főpásztora is megerősítette, hogy nem nyitják ki a templomokat a szentmisékre, mert olyan bonyolult adminisztratív eljárásokat vezettek be, melyek ellehetetlenítik a szertartások megtartását: a papoknak minden alkalommal regisztrálniuk kell minden személyt, aki a szentmisére érkezik; egyszerre legfeljebb száz hívő lehet jelen; fel kell szedni a templomok szőnyegeit; nemcsak a szenteltvíz, hanem a szent olajok használata is tilos – az Egyház így valójában nem végezheti a szentségi tevékenységét. A 65 év feletti híveket be sem engedhetik a templomba.

